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Внешнеторговый оборот Петербурга по итогам коронавирусного 2020 года составил 42,4 млрд долларов, это на 16% меньше, чем годом ранее, когда через крупнейший северо-западный транспортный узел прошло товаров на 50 млрд долларов. Экспорт при этом просел на 14,2%, с 27,6 до 20,9 млрд долларов. На вход Петербург работал более активно, и снижение импорта в деньгах составило лишь 8,3%, с 23 до 21,5 млрд долларов.



Основные потери на этом направлении также можно связать с пандемией, однако есть и неожиданности: к нам стали меньше поставлять помидоров и огурцов, зато налегли на кофе и сахар.





Последствия пандемии

Главную роль в обрушении экспорта сыграло снижение количества переправленных через границу нефти и нефтепродуктов. Если при вывозе из Петербурга и окрестных портов в 2019 году оформили сырья на 19,3 млрд долларов, то в 2020 году - только на 12,186 млрд долларов (-37%). Такое сильное падение объясняется колебанием цен на нефть на фоне коронавируса. В марте они рухнули на 61% к началу года и достигли минимума за последние 18 лет.

Больше всего нефти из Петербурга экспортируется в Нидерланды, США, Германию, и Китай, далее идет не названная выше Европа. За последний год поставки из города в ключевой для мирового рынка Роттердам упали более чем в 2 раза и составили 3,34 млрд против 7,6 млрд долларов годом ранее. Поставки в США выросли с 1,8 млрд до 2 млрд долларов, а в Германию, наоборот, - снизились с 2,2 млрд до 1,8 млрд долларов.

Драматично сократился экспорт масел, продуктов перегонки каменноугольной смолы, углеводородов, в том числе бензолов и фенолов. Больше всего их шло в Эстонию, Великобританию, на Мальту, Кипр, в Нидерланды. В 2020 году экспорт углеводородов сократился более чем в 8 раз - с 715 до 85,5 млн долларов. Чуть скромнее оказались результаты меди и ее сплавов, основная часть которых через Петербург отправляется в Китай и Турцию. Экспорт металла упал в 6 раз с 638,8 млн долларов в 2019 году до 106,6 млн в 2020 году. При этом отпускные цены российских производителей меди за год выросли на 37%, по данным Росстата, а биржевые цены - на 40,5%.



В то же время существенно вырос экспорт золота - с 0,2 до 1,3 млрд долларов. Из Петербурга его отправляли в привычные Великобританию, Германию, Белоруссию и во внезапный Сингапур. В целом по России показатель за год вырос в 3 раза, а биржевые цены на металл - на 14%.

Международный оборот легковых автомобилей и грузопассажирских фургонов на фоне коронавируса упал как в экспортном, так и на импортном направлении. Из Петербурга в 2020 году отправилось автомобилей на 293,8 млн долларов, что на 18% меньше, чем годом ранее. За тот же период в городе растаможили автомобилей на 180,4 млн долларов, падение - 36%. Под этой обобщенной позицией на самом деле скрываются также гоночные машины и снегоходы. Последние, кстати, шли к нам исправно и в немалых объемах. Так, в 2019 году в город привезли 4608 снегоходов из Финляндии, 521 - из Великобритании и 16 - из Канады. В 2020 году финны поставили 3949 снегоходов, британцы - 332, а канадцы - 13. Падение импорта в итоге составило 13%.



Перекрытый поток



В структуре импорта самые большие денежные потери на счету запчастей для тех же легковушек, а кроме них - тракторов, автобусов, троллейбусов, грузовой и специальной техники. Ввоз компонентов для них снизился на 18% с 2,1 млрд до 1,7 млрд долларов. Аномально сократились поставки труб из черного металла, используемых для нефте- и газопроводов. В 2019 году их ввезли в Петербург на 342,7 млн долларов, в 2020 году - на 7,4 млн долларов.

Также в 14 раз или на 93% упал импорт отходов и лома драгоценных металлов. В 2019 году в город поступило такой продукции на 88,4 млн, а в 2020 году - на 6,2 млн долларов. На 70% обвалился импорт судов и других плавсредств для перевозки пассажиров и грузов (это без учета частных яхт). В 2020 году в Петербург их поступило всего на 112,1 млн против 375,3 млн долларов годом ранее. Если в 2019 году к нам прибыло шесть танкеров из Китая, Германии, Эстонии, Кореи и Сингапура на общую сумму около 185 млн долларов, то в 2020 году - всего три на 17 млн долларов из Азербайджана.



Продуктовая чехарда

Что касается продовольственных товаров, импорт многих из них сократился пропорционально общему объему импорта в Петербург, но есть удивляющие неподготовленного наблюдателя позиции. Например, в течение 2020 года транспортные потоки перераспределились таким образом, что в Петербург поступило в 6,2 раза больше тростникового и свекольного сахара в натуральном выражении и в 4,2 раза больше - в деньгах. Всего в страну ввезли 26,6 тыс. тонн импортного сахара на общую сумму 12,6 млн долларов. Вряд ли это стало следствием госрегулирования цен на сахар, за которое правительство принялось в самом конце года. Кстати, еще один регулируемый продукт - подсолнечное масло - в пределах Петербурга показал незначительное уменьшение импорта.

Также с началом госрегулирования ретейлеры обмолвились о высоких ценах на кофе и чай, зависящих от колебания курсов валют. С «петербургской колокольни» кажется, что с чаем все более или менее стабильно - импорт вырос на 2% в натуральном выражении и на 3,6% в денежном. Зато кофе в различных его формах завезли почти на 7,4 тыс. тонн и на общую сумму около 27 млн долларов. В натуральном выражении это всего на 6% больше, чем в 2019 году, а в денежном - на 57%. Похожая ситуация с шоколадом и содержащими какао продуктами. Объем их импорта в 2020 году составил 5 тыс. тонн, что примерно на 14% больше, чем годом ранее. При этом за шоколад петербургские импортеры заплатили на 62% больше, чем в 2019 году.



Несмотря на абрикосовую войну, импорт абрикосов, вишни, персиков и слив вырос в Петербурге в деньгах на 42%, а в тоннах - почти в полтора раза. Существенную роль в этом сыграли 8 тыс. тонн, поступившие в Петербург из «неизвестной страны». Обычно за такой формулировкой в таможенной статистике скрывается одно из государств ЕАЭС.

Овощи порадовали не так сильно. Импорт огурцов в 2020 году упал и в натуральном и в денежном выражении на 77-79%, и дело тут не только в изменившихся транспортных потоках. В целом по России импорт огурцов упал почти в 2 раза. Ведущие страны-экспортеры, в том числе Китай, Беларусь, Армения существенно сократили поставки овощей, а некоторые и вовсе оставили россиян без своих огурцов. В частности, Иран, который годом ранее направил 18 тыс. тонн продукции. Из них 1,2 тыс. тонн из них приходились на Петербург, что составляло шестую часть от их общего количества.

Также через таможню прошло почти на 30% меньше свежих томатов (42 тыс. вместо 50 тыс. тонн) и настолько же меньше преимущественно индийского риса (90 тыс. вместо 127,6 тыс. тонн). При этом общая стоимость томатов снизилась только на 17%, а риса - на 27%.



Помимо этого, на 19-20% сократился ввоз свежего и сушеного винограда. Примерно на столько же меньше в натуральном выражении к нам привезли цитрусов, несмотря на бешеный спрос на лимоны в связи с коронавирусом. Объемы цитрусовых, которые растамаживают в Петербурге, кажется, должны полностью компенсировать горожанам недостаток витаминов на протяжении девяти не летних месяцев. Например, в 2019 году речь шла о 465 тыс. тонн, в 2020 - 377 тыс. тонн. В денежном выражении потери составили около 30%.

Небольшой, но все же спад наблюдается по бананам - 3% в натуральном выражении и 10% в денежном. В 2020 году в Петербурге растаможили 411 тыс. тонн бананов в основном из Эквадора и Колумбии. Из них 51,7 тыс. тонн пошли на реэкспорт в Белоруссию и Казахстан, а также в Киргизию, Литву, Узбекистан, Украину и Таджикистан. Единичные партии даже переместились в Китай.

Коронавирус не оставил Петербург и без кокосов. В город привезли 1,3 тыс. тонн этих орехов на 1 млн долларов с небольшим, что, правда, почти на треть меньше, чем годом ранее. Главным образом их везут с Филиппин, из Индонезии и Кот-д’Ивуара. Без Белоруссии не обошлось и здесь, в 2020 году братская страна даже увеличила свой экспорт кокосов к нам вдвое, почти до 6 тонн.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

