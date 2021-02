Среда джаза с Давидом Голощёкиным: Toots Thielemans With The Shirley Horn Trio — For My Lady

Бельгийский и американский исполнитель на губной гармонике, гитарист и мастер художественного свиста Тутс Тилеманс в сопровождении трио американской джазовой пианистки и вокалистки Ширли Хорн — в альбоме For My Lady