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Автор петербургского алфавита представит свой неформальный путеводитель по городу

В пятницу, 12 февраля, в Доме книги (Невский, 28) состоится презентация книги «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель» иллюстратора Софии Коловской. Она подробно расскажет о своём добром графическом проекте. (16+)

Фото: piter.com/

София Коловская — автор популярного паблика One day one sketch. Идея проекта зародилась в 2014 году, а в мае 2015-го иллюстрации о Петербурге составили выставку, которая прошла в лофт-проекте «Этажи».

Книга расскажет о том, где в городе на Неве можно увидеть северное сияние, куда податься любителю комиксов, как работает блошиный рынок — а сама София Коловская может рассказать не только о городе, но и об особенностях работы с иллюстрациями и комиксами.

Встреча пройдет 12 февраля в Доме книги на Невском, 28. Вход свободный. Всех гостей просят надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Начало в 19:00.

Елена Васильева

Фото: piter.com/

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