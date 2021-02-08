Автор петербургского алфавита представит свой неформальный путеводитель по городу

В пятницу, 12 февраля, в Доме книги (Невский, 28) состоится презентация книги «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель» иллюстратора Софии Коловской. Она подробно расскажет о своём добром графическом проекте. (16+)

София Коловская — автор популярного паблика One day one sketch. Идея проекта зародилась в 2014 году, а в мае 2015-го иллюстрации о Петербурге составили выставку, которая прошла в лофт-проекте «Этажи».



Книга расскажет о том, где в городе на Неве можно увидеть северное сияние, куда податься любителю комиксов, как работает блошиный рынок — а сама София Коловская может рассказать не только о городе, но и об особенностях работы с иллюстрациями и комиксами.

