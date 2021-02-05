Премьера в Александринском: «Дети солнца» в постановке Николая Рощина

Замысел этой «самой чеховской» пьесы у Максима Горького родился в соавторстве с Леонидом Андреевым. Но пути драматургов в какой-то момент разошлись, и каждый сочинял уже самостоятельное произведение. Горький начал писать «Детей солнца» в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, куда его отправили за неподобающие призывы в отношении текущей власти. На сцене Александринского театра драму впервые поставили лишь в 1976 году, роль Протасова тогда исполнил Игорь Горбачёв.

Рощин обращается к горьковской драматургии впервые. Мечтательного химика Протасова сыграет Иван Волков. На сцене Александринского театра этот тандем работает уже второй раз, первый опыт случился в спектакле «Сирано де Бержерак» (2018), что только добавило смыслов нынешней работе. Пётр Федорович Протасов напрямую наследует герою драмы «Живой труп» Льва Толстого, а драматург Горький некогда так впечатлился прочитанным у Ростана, что названия своим сценам дал в память о произведении французского автора.



Драматические события разворачиваются во время эпидемии холеры, что придает постановке дополнительную актуальность. Но важнее другое: режиссер Рощин, выступающий здесь еще в качестве художника-постановщика и художника по свету, вновь заявляет современный взгляд «на повторяющуюся драму творца, на мечту об идеале и поиске счастья».



Начало в 19:00.



18+



Наталия Эфендиева

