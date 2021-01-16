Фестиваль БТК.Generation: «химия мыслей» Раскольникова, родословная Иисуса Христа и история Жанны д’Арк под песни Янки Дягилевой

Большой театр кукол начинает 2021 год настоящим театральным марафоном: с 19 по 24 января здесь на четырех площадках покажут 17 спектаклей. Все они созданы командами молодых актеров, режиссеров, художников, продюсеров. Для своих работ начинающие специалисты использовали техники театра кукол, предметного и пластического театра.

Первый день фестиваля, 19 января, откроется спектаклем Максима Морозова «Уроды» (16+), историей человека, обреченного на одиночество и отчаяние из-за своего увечья. В тот же день пройдет показ работы Ирины Криворуковой «Сюзанна» (16+) по пьесе драматурга Юна Фоссе. Главная героиня постановки — Сюзанна, жена великого Генрика Ибсена. Рассказ о ней переплетается с отсылками к одной из главных пьес норвежского писателя «Кукольный дом».

Спектакль Владислава Тутака «Родькин чердак» (16+) покажут 19 и 20 января. Обладатель чердака всем известен — это один из главных персонажей русской классики Родион Раскольников. Создателей заинтересовала «химия мыслей» персонажа Достоевского, о которой они предлагают поразмышлять средствами театра.



20 января пройдут показы спектакля «Выше ноги от земли» (16+). Текст пьесы Жана Ануя «Жаворонок» о Жанне д’Арк режиссер Лидия Клирикова соединила с песнями Янки Дягилевой и элементами клоунады. В тот же день на фестивале представят еще одну работу — «Его женский род» (18+) Дарьи Левингер, в основу которой легла ни много ни мало родословная Иисуса Христа, а именно истории упомянутых в ней женщин.



21 января актеры и зрители будут разгадывать «Шифр» (16+) Михаила Кулишкина — загадочный мысленный эксперимент по расшифровке некоего «изначального сообщения». В форме видеопоказа пройдет пластический спектакль Марии Гельштейн «Диагноз: Фрейд» (18+), рассказывающий о первых шагах основателя психоанализа на пути исследования человеческой психики. В тот же день будет представлен спектакль «Шаги» (16+), также посвященный теме жизненного пути, но через призму общечеловеческого опыта. Как понять, в правильном ли направлении я иду, понять, где я и где мое «я» — все эти вопросы поднимает постановка Ксении Павловой.

