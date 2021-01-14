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Под Петербургом электрик сыграл в Отелло. Начал с мести сопернику, использовал бензин

В Сланцевском районе Ленобласти задержан безработный по подозрению в поджоге микроавтобуса. Об этом 14 января сообщает 47news.

По данным издания, задержание произошло еще два дня назад. 36-летнего мужчину нашли в его квартире на улице Ленина в Сланцах. Незадолго до этого, 10 января, у пятиэтажки в том же областном городе сгорел микроавтобус «Соболь» 40-летнего местного жителя. Как рассказали 47news в правоохранительных органах, основная версия сейчас — попытка «отвадить оппонента от супруги». По предварительной информации, подозреваемый из ревности облил бензином и поджег автомобиль конкурента.

На странице в соцсети ревнивца указано, что по образованию он является электриком. Мужчина публикует много фотографий с блондинкой-женой. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что против электрика, решившего сыграть в Отелло, возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»). Его отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (3)

Serg_I
Какой же он электрик, если бензин использовал?
DEMOMON
А можно фото самки в студию? А то не понятно из-за чего весь сыр-бор. Может оно того и не стоило.
А вообще Сланцы это что-то нечто. Анклав.
syshsun
и это правильно.
Судя по последней статистике,арестуют уже когда он свою шлюху мочканет.
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