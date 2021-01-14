Психолог расскажет, что делать, если с ребенком не дружат

С травлей, бойкотом можно (и нужно) «разбираться». А что делать, если с вашим ребенком сверстники просто не дружат? 20 января в онлайн-лектории «Прямая речь» психолог Катерина Мурашова даст прикладные советы. 14+
У семейного психолога Мурашовой 25-летний опыт. По ее наблюдениям, родители на консультациях все чаще рассказывают: «Нет настоящих друзей», «Ее избегают», «Подруги ею манипулируют», «Хочет дружить, но не получается», «Мой заболел надолго, а никто даже ни разу не позвонил». Сама Мурашова описала такой случай. Мама пришла с 7-летним сыном, сообразительный пацан, общительный, изобретательный. Не дерется, не обзывается. Взахлеб рассказывает, что его интересует. Мама в слезах: сверстники его избегают. Психолог поинтересовалась у мальчика: ну а тем ребятам, с которыми ты пытался дружить, что нравится? Мальчик понятия не имел. Не интересовался. Привык, что мама охотно и благожелательно (как в книгах про правильное воспитание) готова его выслушать, но не научился слушать сам.
Это только один пример. А сколько таких, когда ребенок и ненавязчив, и другие ему интересны — а все его сторонятся. На лекции «А что, если не дружат?» рассмотрим разные случаи, причем по возрастам: как у пятилеток, так у тинейджеров. «Обсудим и то, почему личный опыт мамы или дедушки нельзя механически перенести на современного ребенка», — говорит Мурашова. 20 января, начало в 19:30.
Александра Шеромова