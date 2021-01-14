Догнать и перегнать. Как власти повышают производительность труда тренингами и почти бесплатными кредитами

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке», в 2021 году петербургскому комитету по труду и занятости населения не выделили денег на повышение квалификаций сотрудников предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Более того, и сам проект начали дробить: теперь, заботясь о показателях производительности, Федеральный центр компетенций больше не будет заниматься занятостью — только производительностью. Из десятимиллиардного бюджета ФЦК на следующий год Петербургу в лучшем случае достанется 1,7% — но ситуация так неопределенна, что разные ведомства, ответственные за проект, затрудняются прийти к единому мнению даже в том, урезают финансирование роста производительности или увеличивают.



В 2008 году президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2020 году производительность труда в основных секторах экономики должна вырасти в четыре раза. Но, судя по данным Росстата, за 12 лет показатель только снизился. В 2018-м Путину пришлось приказывать производительности расти еще раз. Так появился национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», рассчитанный на 2019–2024 годы, и реализующий его Федеральный центр компетенций. Теперь задачи не такие амбициозные: пять лет подряд показатели должны расти по 5% в год. Судя по паспорту проекта, за эти годы на повышение производительности потратят 63 миллиарда рублей. С каждым годом расходы увеличиваются: в 2020 году собирались освоить 9,5 миллиардов, в 2021-м — уже 10,2.

За год работы ФЦК в проекте приняли участие 2,3 тыс. российских предприятий. Фильтр такой: предприятие должно входить в одну из приоритетных отраслей (сельское хозяйство, транспорт, строительство, обрабатывающая отрасль), а его выручка должна составлять от 400 млн до 30 млрд рублей. После подключения к программе компаниям сулят рост производительности труда на треть всего за 2,5 года, финансовую поддержку (займы до 300 млн рублей на 5 лет лишь под 1% годовых), обучение инструментам бережливого производства, тренинги и рейтинги, где можно помериться своими возросшими показателями с другими производствами. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассказали, что Смольный решил не отставать и тоже учредил свою награду за «лучшую практику наставничества».



В Петербурге к программе за год успели приобщиться 59 предприятий. По словам комитета по труду и занятости, на 15 из них завершены пилотные проекты по оптимизации производственных потоков (по одному потоку на каждое производство), и выработка в потоке у участников увеличилась в среднем на 51%. На этих предприятиях эксперты Федерального и регионального центров компетенций обучили 679 сотрудников: по идее, теперь они сами могут повышать производительность остальных линий производства. Еще 970 работников повысили свою квалификацию (например, получили новые разряды). Их обучали в рамках другого, уже регионального, проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

По словам комитета по труду и занятости, в 2021 году проект по повышению квалификации рабочих финансирования не получил. Теперь производительность будут повышать за счет обучения петербуржцев инструментам бережливого производства, учебной площадки «Фабрика процессов» на базе Регионального центра компетенций и работы экспертов ФЦК. В 2021 году бережливости таким образом собираются научить 1,2 тыс. сотрудников. В РЦК также согласовывают заявки на получение той самой финансовой поддержки — займов под 1% годовых, — и только потом отправляют их федералам. В КППИТ не стали отвечать «Фонтанке» на вопрос о том, сколько городских предприятий получили такие займы. Редакции не удалось отыскать ни одну компанию в городе, которой бы такой кредит удалось получить. Список требований для подачи заявки на него такой длинный, а условия для успешного выполнения критериев так сложны, что, возможно, их тоже стоило бы включить в программу по оптимизации.



Представители одного из участников проекта, АО «НПФ «ЦКБА» «Фонтанке» рассказали, что на предприятии проходили тренинги для рабочего персонала и специалистов и пилотный проект «Идеальный поток». По их словам, приезжие эксперты поставили на «идеальный поток» производство шаровых кранов и реорганизовали склад. Отчет с конкретными цифрами и результатами, впрочем, на запрос «Фонтанки» не прислали.

С шаровыми кранами и бережливостью также работали на «Армалите». Замдиректора по развитию производственных систем Виктор Елкин рассказал, что заводчане теперь подают в пять раз больше предложений по улучшению производства и выпускают в три раза больше шаровых кранов. В ОАО «Ленполиграфмаш» утверждают, что лишь за счет обучения 75 сотрудников удалось увеличить скорость производства на 5%. В АО «Светлана-полупроводники» смогли подтвердить лишь то, что действительно участвовали в программе, а о конкретных результатах сказать не смогли.

Одно из самых любопытных мероприятий от национального проекта — Всероссийский чемпионат по производительности труда. Название навевает воспоминания о временах ударников, стахановцев и пятилеток в четыре года, но, тем не менее, пара сотен команд со всей страны весьма азартно соревновались в полуфинале в специально разработанном московскими консультантами компьютерном симуляторе. Им надо было придумать некий продукт и запустить его продажи на мировом рынке.



Почему-то большей частью участников оказались региональные и городские госструктуры, представители госкорпораций и вузы, но было и больше ста частников. Несколько петербургских компаний тоже попытались поднять производительность в условиях «бизнес-инкубатора»; в финал же вышел только областной Тосненский комбикормовый завод. Его директор по развитию Екатерина Сурушкина рассказала «Фонтанке», что команда от завода пошла на чемпионат ради опыта, а само мероприятие — лишь часть учебного процесса нацпроекта. Действительно, на сайте чемпионата организаторы пообещали победителям лишь общение с главой минэка Максимом Решетниковым, знакомства с «лучшими управленцами России» и снова тренинги. Сурушкина отметила, что на Тосненском комбикормовом заводе уже готовят вопросы для министра.

В 2021 году от проекта отвалится важная часть экосистемы: теперь поддержкой занятости будут заниматься в нацпроекте «Демография». По мнению замминистра минэка РФ Петра Засельского, отказ от поддержки занятости означает, что в «Производительности труда» «сделают упор на экономическую составляющую». Видимо, поэтому в Петербурге на поддержку занятости денег не выделили, хотя в 2020 году на обучение или повышение квалификации каждого из полутора тысяч сотрудников было потрачено в среднем по 50 тысяч рублей.



Неразбериха есть не только в организации, но и в финансировании «Производительности труда». В КТЗН уверяют, что в 2020 году на нацпроект в Петербурге направили 102 млн рублей, из них 11 — на повышение квалификации рабочих. В июне комитет по финансам утверждал, что финансирование нацпроекта сократится на 45 млн рублей. И вот лишь несколько дней назад губернатор Александр Беглов заявил, что в этом году на уже урезанный проект хотят потратить не 102 и не 57, а целых 174 миллиона рублей. Деньги, которые все же попадут в город от федерального центра, направят на оплату труда сертифицированных консультантов федерального и регионального центра компетенций, которые будут объяснять участникам программы, как оптимизировать производство. Кроме того, на эти деньги будет функционировать «Фабрика процессов».

Остается неясным, почему проект лишают его важной части: «Фонтанка» не смогла связаться с пресс-службой ФЦК, несмотря на несколько просьб о комментариях.

Однако с тем, что повышение производительности труда и поддержка занятости — это процессы, которые нужно рассматривать только в комплексе, чтобы не нарушать баланс, согласны и экономисты: директор Института нового индустриального развития и эксперт РАН Сергей Бодрунов рассказал «Фонтанке», что при повышении производительности труда возникает проблема занятости — освобождается рабочее время. Поэтому в некоторых странах с высокой производительностью уже вводят эксперименты по сокращению рабочей недели до трех-четырех дней. По его мнению, повышать производительность труда и не заботиться о создании рабочих мест неразумно. Работникам нужно все время зарабатывать больше и больше из-за растущих потребностей и инфляции.



Галина Бояркова, Дарья Бережная,

«Фонанка.ру»

