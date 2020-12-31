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Пассажиры рейса Петербург-Стамбул могут встретить Новый год в чартерах до отелей. Их борт задержали из-за «безмасочников»

Двух человек сняли с рейса Turkish Airlines, вылетающего в Стумбул 31 декабря, из-за нежелания пассажиров надеть маску на лицо. Мужчина спустил её на подбородок, и не очень хотел натягивать СИЗ на лицо. Его спутница была чуть более ответственна, но и более агрессивна.

Об этом «Фонтанке» рассказали читатели, которым пришлось ждать в самолете лишних два часа.

автор видео читатель «Фонтанки»

По их словам, стюардессы на рейсе сделали замечание мужчине, но он не внял их просьбам. Тогда на борт пригласили наряд полиции, который вывел мужчину, а его дама проследовала за ним, перед этим приложив окружающих крепким словцом.

Рейс должен был вылетел в районе 16 часов, но в итоге проследовал в Турцию только в районе 18.10. В воздухе ему предстоит провести около трех с половиной часов. Так что приземлится он около 22 часов.

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Комментарии (7)

MyAdmiral Kruzenshtern
Идиоты, блин
263784231
Эти господа в масках из Турции не только короновирус , но и чего-нибудь покрепче могут привезти: всех на двухнедельный карантин по возвращению и чтоб намордники даже ночью не снимали...
hal9000
В турцию одни пенсионеры и предпенсионный возраст летает..)..че там сейчас делать..дома также можно посидеть
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