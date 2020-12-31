Двух человек сняли с рейса Turkish Airlines, вылетающего в Стумбул 31 декабря, из-за нежелания пассажиров надеть маску на лицо. Мужчина спустил её на подбородок, и не очень хотел натягивать СИЗ на лицо. Его спутница была чуть более ответственна, но и более агрессивна.



Об этом «Фонтанке» рассказали читатели, которым пришлось ждать в самолете лишних два часа.