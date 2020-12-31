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Неновогоднее ДТП произошло на парковке у «Окея» на Московском проспекте. Водители нескольких машин могут провести оставшиеся часы 2020 года в ГИБДД

Скорую пришлось вызывать после столкновения порядка пяти машин на парковку супермаркета на Московском проспекте, 137.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 31 декабря, одному из водителей около 14 часов стало плохо за рулем, он потерял управление и протаранил еще порядка четырех машин.

автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена

В ГУ МВД нашему изданию подтвердили, что одному из участников аварии пришлось вызывать медиков из-за плохого самочувствия.

«Мужчине стало плохо, вследствие чего повредил несколько автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в главке.

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Комментарии (9)

pride
Ходить нужно больше, а не опу возить! Тогда и со здоровьем все будет ОК.
_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
***_555
"Порядка четырёх" - это три с половиной машины или 4.13?
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