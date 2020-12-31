BBC: 346 улиц в Чечне названы в честь Кадырова, его родственников и соратников. Дело уже дошло до племянников и «правой руки»

В Чечне как минимум 346 улиц и переулков названы в честь Кадыровых. Об этом 30 декабря пишет «Русская служба BBC».
Издание отмечает, что чем ближе к родовым селам Кадыровых, тем больше подобных названий. Так, в селе Бачи-Юрт в Курчалоевском районе региона открыли спорткомплекс имени 15-летнего сына Рамзана Кадырова. В этот же район входит село Ахмат-Юрт (родное село Кадыровых, переименовано в честь отца нынешнего главы Чечни). В том же Бачи-Юрте есть девять улиц и переулков, носящих фамилию Кадыровых (в честь сыновей Рамзана, его матери, отца, сестры и двух племянников). А одна из улиц названа в честь председателя парламента региона Магомеда Даудова, которого называют «правой рукой Кадырова».
В Ножай-юртовском районе (оттуда родом тейп Кадыровых) улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел. Также журналисты обратили внимание на десятки населенных пунктов по всему региону, где всего одна улица названа в честь кого-то из семьи Кадыровых. На первом месте по популярности Ахмат-Хаджи, на втором — сам Рамзан, затем идут мать и дедушка нынешнего главы региона.
Соратники Рамзана Кадырова уже и сами идут по его стопам. Так, в родном селении депутата Госдумы Адама Делимханова всего одна улица Кадырова и целых пять — в честь самого Делимханова и его четверых братьев, работающих в силовых ведомствах Чечни.