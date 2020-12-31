BBC: 346 улиц в Чечне названы в честь Кадырова, его родственников и соратников. Дело уже дошло до племянников и «правой руки»

В Чечне как минимум 346 улиц и переулков названы в честь Кадыровых. Об этом 30 декабря пишет «Русская служба BBC».



Издание отмечает, что чем ближе к родовым селам Кадыровых, тем больше подобных названий. Так, в селе Бачи-Юрт в Курчалоевском районе региона открыли спорткомплекс имени 15-летнего сына Рамзана Кадырова. В этот же район входит село Ахмат-Юрт (родное село Кадыровых, переименовано в честь отца нынешнего главы Чечни). В том же Бачи-Юрте есть девять улиц и переулков, носящих фамилию Кадыровых (в честь сыновей Рамзана, его матери, отца, сестры и двух племянников). А одна из улиц названа в честь председателя парламента региона Магомеда Даудова, которого называют «правой рукой Кадырова».

