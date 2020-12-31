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BBC: 346 улиц в Чечне названы в честь Кадырова, его родственников и соратников. Дело уже дошло до племянников и «правой руки»

В Чечне как минимум 346 улиц и переулков названы в честь Кадыровых. Об этом 30 декабря пишет «Русская служба BBC».

Издание отмечает, что чем ближе к родовым селам Кадыровых, тем больше подобных названий. Так, в селе Бачи-Юрт в Курчалоевском районе региона открыли спорткомплекс имени 15-летнего сына Рамзана Кадырова. В этот же район входит село Ахмат-Юрт (родное село Кадыровых, переименовано в честь отца нынешнего главы Чечни). В том же Бачи-Юрте есть девять улиц и переулков, носящих фамилию Кадыровых (в честь сыновей Рамзана, его матери, отца, сестры и двух племянников). А одна из улиц названа в честь председателя парламента региона Магомеда Даудова, которого называют «правой рукой Кадырова».

В Ножай-юртовском районе (оттуда родом тейп Кадыровых) улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел. Также журналисты обратили внимание на десятки населенных пунктов по всему региону, где всего одна улица названа в честь кого-то из семьи Кадыровых. На первом месте по популярности Ахмат-Хаджи, на втором — сам Рамзан, затем идут мать и дедушка нынешнего главы региона.

Соратники Рамзана Кадырова уже и сами идут по его стопам. Так, в родном селении депутата Госдумы Адама Делимханова всего одна улица Кадырова и целых пять — в честь самого Делимханова и его четверых братьев, работающих в силовых ведомствах Чечни.

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Комментарии (12)

Евгений Литвинец
Да пофиг, как называют топографические объекты на Кавказе. Для нас важно (кстати, по-украински "взважить" означает "взвесить", т.е. важное=весомое), чтобы нам это "именование" ничего не стоило. Пока наоборот. Мы платим пенсиями, детскими пособиями и вообще своими отчислениями в бюджет, чтобы некто своим именем чего-то где-то там называл. Оно нам надо? Вот кому лично надо своими налогами оплачивать понты кавказского бандита, который открыто хвастался, что первого русского солдата убил в 15 (+/-) лет? Это надо только одному гопнику, несменяемому. Даже его окружению это полоумие ни к чему. Время перемен пришло.
Postman
Чеченцы самыми первыми в новой России стали неокрепостными ))) а нам говорили гордый горский народ)))
Goreev
Им наверное завидно.
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