Петербургские журналисты вступились за коллег, задержанных у белорусского посольства. Главу регионального МВД просят наказать подчинённых

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к главе регионального управления МВД России с просьбой наказать сотрудников полиции, которые задержали корреспондентов двух изданий на акции у белорусского посольства и составили в отношении них протоколы. Об этом 30 декабря говорится на сайте СЖ.

Как следует из опубликованного сообщения, письмо, подписанное заместителем председателя союза Натальей Черкесовой, адресовано руководителю ведомства Роману Плугину.

В нём говорится, что в минувшую субботу журналисты Станислав Савончик из «МБХ медиа» и Михаил Грачев из «Север.Реалии» (внесён в список иноагентов - прим.ред.) находились у белорусского посольства в Петербурге, где снимали граждан этой страны. Последние на протяжении 140 дней приходят туда, протестуя против президентских выборов, по итогам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.



За происходящим наблюдали несколько сотрудников полиции. До какого-то момента они не делали замечаний, так как никто не устраивал пикетов и не скандировал лозунги. Однако, когда все решили расходиться, подъехали два автозака. Двенадцать участников схода, включая журналистов, взяли в оцепление, при этом заявив, что они должны разойтись. «Но сделать это не представлялось возможным, так как сами же сотрудники не давали выйти из оцепления», — отмечается в письме СЖ.

Далее всех собравшихся задержали, как им объяснили, за участие в несанкционированной акции и доставили в отдел полиции.

«Станислав Савончик показал сотрудникам удостоверение журналиста и сказал, что осуществляет в данный момент свои профессиональные обязанности, не участвуя при этом в собрании граждан Белоруссии. Однако полицейские все равно заставили его сесть в автозак», — говорится в письме. Его коллеге Михаилу Грачёву, как сообщает СЖ, при задержании не дали заглушить припаркованную рядом с местом схода машину, в которой находилась его девушка, не имеющая водительских прав.

