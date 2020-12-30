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Reuters: У правительственного дворца в Адене произошёл взрыв

В Адене произошёл взрыв у правительственного дворца «Эль-Маашик», передаёт 29 декабря Reuters.

Именно туда доставили членов нового кабмина после атаки по аэропорту. Других подробностей пока не приводится.

Взрывы прогремели в городе Аден на юге Йемена ранее 29 декабря. По данным силовиков, в зал аэропорта попали три минометных снаряда. В результате погибли по меньшей мере 16 человек, 60 получили ранения, передаёт Associated Press. Члены правительства не пострадали, их доставили во дворец.

Новое правительство было сформировано совсем недавно при посредничестве Саудовской Аравии после года переговоров. Он объединяет международно признанное правительство и сепаратистов Южного переходного совета (ЮПС). Оба они поддерживаются военной коалицией во главе с Саудовской Аравией в борьбе с повстанцами-хуситами. Однако между правительством и ЮПС также шла борьба за власть, из-за чего в Адене неоднократно происходили столкновения. Временное правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади находилось там с тех пор, как оно было изгнано из столицы Саны хуситами, близкими к Ирану, в 2014 году.

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