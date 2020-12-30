Reuters: У правительственного дворца в Адене произошёл взрыв

В Адене произошёл взрыв у правительственного дворца «Эль-Маашик», передаёт 29 декабря Reuters.

Именно туда доставили членов нового кабмина после атаки по аэропорту. Других подробностей пока не приводится.

Взрывы прогремели в городе Аден на юге Йемена ранее 29 декабря. По данным силовиков, в зал аэропорта попали три минометных снаряда. В результате погибли по меньшей мере 16 человек, 60 получили ранения, передаёт Associated Press. Члены правительства не пострадали, их доставили во дворец.