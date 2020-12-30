Здоровья и завершения пандемии. ВЦИОМ рассказал, чего россияне просят у Деда Мороза

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил россиян, что они попросили бы у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год.

В уходящем пандемийном году больше всего наши соотечественники хотели бы здоровья — себе, родственникам и всем людям в целом. Эту важную составляющую жизни выбрали 29% респондентов. Следующий по популярности ответ тоже связан с COVID-19. Каждый десятый (11%) мечтает о завершении пандемии, отмене ограничений и вакцине от коронавируса (11%).

На третьем месте — просьбы, связанные с финансами и благополучием в целом: 8% опрошенных загадывают рост уровня жизни, повышение пенсии; 7% хотят материального благополучия; 6% — продвижения по карьерной лестнице. Ещё 8% попросили бы Деда Мороза о мире во всём мире.