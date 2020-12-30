СМИ: Причина взрыва в аэропорту Адена - ракетный обстрел хуситов. Погибли 10 человек, 20 ранены

РИА Новости со ссылкой на источники сообщают, что ракетный обстрел стал причиной взрыва в аэропорту Адена. Телеканал Sky News Arabia уточняет, что перед этим был слышен звук беспилотников.



По данным агентств, количество жертв взрыва 30 декабря увеличилось до 10, более 20 человек получили ранения.



Несколько взрывов произошли в здании аэропорта в момент, когда делегация нового правительства Йемена начала спускаться по трапу только что прибывшего самолета. Министры, назначенные президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря, прилетели из Эр-Рияда. В состав правительства, сформированного по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

