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Серия взрывов произошла в аэропорту Адена в момент прилета нового правительства Йемена

Телеканал Al Arabiya сообщает о том, что сразу несколько взрывов раздались в здании аэропорта в момент, когда министры нового правительства Йемена 30 декабря начали спускаться с трапа самолета.

СМИ сообщают о большом числе погибших и пострадавших.

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