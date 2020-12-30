Мурашко заявил, что Россия победила «цифровую пандемию» COVID-19 и приблизилась к победе над реальной

Россия победила «цифровую пандемию» в Интернете и приблизилась к победе над ней в реальном мире — число активных больных снижается, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Многие страны столкнулись с этой проблемой, ее называли не только пандемией COVID-19, но и «цифровой пандемией». Это заблуждения, дезинформация и так далее. Это то, что удалось победить, — заявил чиновник 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24». — Понятно, что какие-то факты вбросов дезинформации, разных мнений, заблуждений, они появлялись, но всегда можно было узнать, а что же истина».
Начала улучшаться, по его словам, и ситуация с заболеваемостью: число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%. Но ситуация остается напряженной.
Тем не менее коронавирус не стал главной причиной смерти в России. Это по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому в 2021 году 90 миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения. А общая сумма на пятилетнем промежутке составит в общей сложности 500 миллиардов рублей за счет федерального бюджета и 50 миллионов — за счет региональных бюджетов.