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Мурашко заявил, что Россия победила «цифровую пандемию» COVID-19 и приблизилась к победе над реальной

Россия победила «цифровую пандемию» в Интернете и приблизилась к победе над ней в реальном мире — число активных больных снижается, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Многие страны столкнулись с этой проблемой, ее называли не только пандемией COVID-19, но и «цифровой пандемией». Это заблуждения, дезинформация и так далее. Это то, что удалось победить, — заявил чиновник 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24». — Понятно, что какие-то факты вбросов дезинформации, разных мнений, заблуждений, они появлялись, но всегда можно было узнать, а что же истина».

Начала улучшаться, по его словам, и ситуация с заболеваемостью: число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%. Но ситуация остается напряженной.

Тем не менее коронавирус не стал главной причиной смерти в России. Это по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому в 2021 году 90 миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения. А общая сумма на пятилетнем промежутке составит в общей сложности 500 миллиардов рублей за счет федерального бюджета и 50 миллионов — за счет региональных бюджетов.

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Комментарии (4)

nuga
Коронобесие головного мозга.
Grotesk
здесь главное не допускать утечек электронных данных, как в москве, а бумаги потом сожжем... лучше бы конечно как в северной корее или туркменистане (чтобы ни одного не было), но у нас гармала обыкновенная не растет и корень солодки только в дикой природе произрастает... а пока надо диагноз с умом ставить - много есть разных названий: орви, внебольничная пневмония, внедомашний грипп, внеофисная диарея...
Cashmare
заявления мурашко - это заблуждения, дезинформация и так далее
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