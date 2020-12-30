Дороги Петербурга уже в час дня 30 декабря оказались забиты на 6 баллов. Предпраздничная суета добавила городу пробок и аварий.
По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», еще в 12 часов дня в Петербурге было 4 балла, и всего за час трафик вырос на 2 балла, достигнув шести. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, и на балл превышает дневные показатели предыдущих дней предновогодней недели. Утром сегодня было намного свободнее обычного — максимум составил 3 балла.
Мешают движению и аварии. Сразу в двух участниками стали автомобили такси. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского такси Hyundai Solaris сервиса Uber повернуло в автомобиль Ford.
До этого на перекрестке проспекта Тореза с Институтским проспектом столкнулись Lexus и еще один Hyundai «Убера», пишет участник группы Алексей. Такси получило удар в правый бок и оказалось на тротуаре. Судя по кадрам с места ДТП, пострадала пассажирка «Хёндэ», ей занялись прибывшие на место медики.
А на Хасанской улице возле «Ленты» прилег набок грузовой фургон, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». При этом его развернуло поперек дороги.
Утром же максимальная загруженность дорог Петербурга составляла 3 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла меньше обычного. Самыми загруженными магистралями при этом были Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе, а также Московское шоссе, где в сторону центра было 6 баллов. Также 5-балльные пробки были на Московском шоссе из центра, и 4 балла фиксировали на Заневском проспекте и проспекте Косыгина из центра.