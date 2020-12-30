Дороги Петербурга уже в час дня 30 декабря оказались забиты на 6 баллов. Предпраздничная суета добавила городу пробок и аварий.



По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», еще в 12 часов дня в Петербурге было 4 балла, и всего за час трафик вырос на 2 балла, достигнув шести. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, и на балл превышает дневные показатели предыдущих дней предновогодней недели. Утром сегодня было намного свободнее обычного — максимум составил 3 балла.

Мешают движению и аварии. Сразу в двух участниками стали автомобили такси. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского такси Hyundai Solaris сервиса Uber повернуло в автомобиль Ford.