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В Петербурге пробки резко выросли за час, уже 6 баллов. На мокрых улицах бьются такси и отдыхают грузовики

Дороги Петербурга уже в час дня 30 декабря оказались забиты на 6 баллов. Предпраздничная суета добавила городу пробок и аварий.

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», еще в 12 часов дня в Петербурге было 4 балла, и всего за час трафик вырос на 2 балла, достигнув шести. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, и на балл превышает дневные показатели предыдущих дней предновогодней недели. Утром сегодня было намного свободнее обычного — максимум составил 3 балла.

Мешают движению и аварии. Сразу в двух участниками стали автомобили такси. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского такси Hyundai Solaris сервиса Uber повернуло в автомобиль Ford.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

До этого на перекрестке проспекта Тореза с Институтским проспектом столкнулись Lexus и еще один Hyundai «Убера», пишет участник группы Алексей. Такси получило удар в правый бок и оказалось на тротуаре. Судя по кадрам с места ДТП, пострадала пассажирка «Хёндэ», ей занялись прибывшие на место медики.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14357535" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

А на Хасанской улице возле «Ленты» прилег набок грузовой фургон, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». При этом его развернуло поперек дороги.

«Мегаполис»

Утром же максимальная загруженность дорог Петербурга составляла 3 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла меньше обычного. Самыми загруженными магистралями при этом были Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе, а также Московское шоссе, где в сторону центра было 6 баллов. Также 5-балльные пробки были на Московском шоссе из центра, и 4 балла фиксировали на Заневском проспекте и проспекте Косыгина из центра.

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Комментарии (4)

260569221
Блин, народ, просто не надо тупить когда вы выезжаете на дорогу, тошните в правом ряду и не мешайте другим. А лучше сидите дома, смотрите свой дом 2
Matraskin
Нечего на погоду менять, на дорогах хаос и бардак, как в Москве лет 10 назад, но там всех построили и камерами подравняли....
Alex000
Угу :( Народ на мокрую скользкую дорогу выезжает так, как будто у них жизни две.
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