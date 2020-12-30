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Свободу ногам. В России — новые санитарные требования к условиям труда

В пятницу, 1 января 2021 года, в России начнут действовать новые санитарные требования к условиям труда, принятые Роспотребнадзором. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 29 декабря на портале правовой информации. Действие новых правил установлено до 1 января 2027 года.

Требования, в частности, предусматривают, что при сидячей работе на рабочем месте должно быть достаточно места для ног: пространство не уже 50 см, не ниже 60 см, не меньше 45 см в глубину на уровне колен и 60 см на уровне ступней. Стоячие рабочие места должны иметь сиденья-поддержки. При 12-часовом рабочем дне сотрудников необходимо обеспечить местами для горячего питания и для сна, если перерыв на сон предусмотрен.

Беременных и кормящих женщин следует оградить от работы, при которой им проходилось бы поднимать «предметы труда» с пола или выше своих плеч, перечисляет РИА Новости.

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Комментарии (5)

USSR_forever
потники когда можно официально будет ставить у батареи или в угол? =)
Skazochny
Отличная новость для надзорных органов
263836471
Бред какой-то... И следом пойдёт армия бездельников-контролёров с рулетками?
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