Свободу ногам. В России — новые санитарные требования к условиям труда

В пятницу, 1 января 2021 года, в России начнут действовать новые санитарные требования к условиям труда, принятые Роспотребнадзором. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 29 декабря на портале правовой информации. Действие новых правил установлено до 1 января 2027 года.

Требования, в частности, предусматривают, что при сидячей работе на рабочем месте должно быть достаточно места для ног: пространство не уже 50 см, не ниже 60 см, не меньше 45 см в глубину на уровне колен и 60 см на уровне ступней. Стоячие рабочие места должны иметь сиденья-поддержки. При 12-часовом рабочем дне сотрудников необходимо обеспечить местами для горячего питания и для сна, если перерыв на сон предусмотрен.