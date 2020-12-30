Снова криминальная столица. Наибольший прирост преступности Генпрокуратура видит в Петербурге

«С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)», — цитирует ТАСС документ 30 января. Наибольшее снижение преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

Рост числа преступлений за 11 месяцев 2020 года зафиксирован в 50 регионах России, сообщает Генеральная прокуратура в своём сборнике о состоянии преступности за январь — ноябрь. Более 20 тысяч человек погибли (снижение на 5%), почти 33 тысячи пострадали (снижение почти на 7%). В целом криминогенная ситуация в стране остаётся относительно стабильной.

Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% — почти до 1,9 миллиона. За последние три года общий уровень преступности снизился, но по тяжким и особо тяжким увеличился. На деяния небольшой и средней тяжести приходится более 72% всех преступлений.

За последние три года в России последовательно сокращается число зарегистрированных убийств. В сравнении с январем — ноябрем 2017 года их количество снизилось на 20,4% (с 9,1 до 7,2 тысячи). В этом году больше всего их было в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

«Второй год подряд в России фиксируется увеличение преступлений террористического характера. Относительно периода 2018 года массив указанных деяний возрос на 40% — с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. Половина из них приходится на регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ», — указано в документе.

Практически на половину по сравнению с прошлым годом выросло количество выявленных преступлений экстремистской направленности (на 47,1%, до 784), 318 из них совершены с использованием Интернета. Зафиксировано более 461 тыс. киберпреступлений — почти четверть от всех преступлений, совершённых в стране. Небольшими темпами увеличивается массив преступлений коррупционной направленности, их количество за три года выросло с 28,3 тысячи до 29,4 тысячи.