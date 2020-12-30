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По закону военного времени. Байден придумал способ ускорить производство вакцин от коронавируса в США

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сразу после инаугурации задействует закон военного времени для того, чтобы в США ускорился процесс производства и применения вакцин от коронавируса. Об этом, как пишет ТАСС 30 декабря, он заявил в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования», - заявил демократ.

Закон позволяет главе государства увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности.

Байден бросил «камень в огород» уходящего президента Трампа. По его мнению его администрация не способствовала быстрому вакцинированию населения.

«Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек», - пояснил Байден, отметив, что по такому сценарию на вакцинацию населения США «потребуются годы».

Сам новоизбранный президент уже привился от новой инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии в США выявлено более 19,145 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 333 239 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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Комментарии (3)

261887361
krash
демократия-это прежде всего ПРОЦЕДУРА.
Президент говорит: 1). о введение военного положения.2) об увеличении производства продукта/товара.
По законам военного времени производителям предусмотрены многочиленные льготы, вплоть до отмены всех и всяческих налогов.
Бесплатная поставка сырья и до мобилизации рабочей силы для выполнения Государственного Заказа.
Демократия сильна тем,что может защитить себя( Гражданина/избирателя.).
Печенеги и половцы
В любом случае, демократия лучше, чем монархия или первобытнообщинный строй.
krash
Вот так рынок и работает: президент США распорядился, а "частные" компании - выполняют. Демократия!
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