По закону военного времени. Байден придумал способ ускорить производство вакцин от коронавируса в США

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сразу после инаугурации задействует закон военного времени для того, чтобы в США ускорился процесс производства и применения вакцин от коронавируса. Об этом, как пишет ТАСС 30 декабря, он заявил в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).



«Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования», - заявил демократ.



Закон позволяет главе государства увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности.

