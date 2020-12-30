По закону военного времени. Байден придумал способ ускорить производство вакцин от коронавируса в США

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сразу после инаугурации задействует закон военного времени для того, чтобы в США ускорился процесс производства и применения вакцин от коронавируса. Об этом, как пишет ТАСС 30 декабря, он заявил в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).
«Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования», - заявил демократ.
Закон позволяет главе государства увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности.
Байден бросил «камень в огород» уходящего президента Трампа. По его мнению его администрация не способствовала быстрому вакцинированию населения.
«Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек», - пояснил Байден, отметив, что по такому сценарию на вакцинацию населения США «потребуются годы».
Сам новоизбранный президент уже привился от новой инфекции.