Непогода внесла коррективы в расписание аэропорта в Белгороде во вторник, 29 декабря. Приземлиться не смогли два рейса, один из них из Петербурга.



По данным сервиса мониторинга воздушного пространства Flightradar, рейс авиакомпании «Победа» DP 599, вылетевший из Пулково немногим позже четырёх часов вечера, больше часа наматывал круги над Белгородом. На посадку пассажирский «Боинг» так и не зашёл и в 19:40 приземлился в Воронеже.