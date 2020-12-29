Непогода внесла коррективы в расписание аэропорта в Белгороде во вторник, 29 декабря. Приземлиться не смогли два рейса, один из них из Петербурга.
По данным сервиса мониторинга воздушного пространства Flightradar, рейс авиакомпании «Победа» DP 599, вылетевший из Пулково немногим позже четырёх часов вечера, больше часа наматывал круги над Белгородом. На посадку пассажирский «Боинг» так и не зашёл и в 19:40 приземлился в Воронеже.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Победы», причиной смены курса стали метеоусловия в аэропорту прибытия — туман и ветер. Командир воздушного судна принял решение лететь на дозаправку в Воронеж. Самолёт по-прежнему находится там, экипаж и пассажиры ждут, когда распогодится.
Также из расписания выбился рейс «Аэрофлота», вылетевший из Москвы около пяти вечера. Покружив рядом с Белгородом, он возвращается в Шереметьево.