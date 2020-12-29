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11 дней праздников недостаточно. Собянин продлил школьные каникулы в Москве

Зимние каникулы для школьников в Москве продлили на неделю, до 17 января. Решение принято с оглядкой на эпидситуацию в столице, которая требует более продолжительной праздничной паузы.

Соответствующий указ 29 декабря подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В своём блоге он объяснил, что более длинные осенние каникулы хорошо зарекомендовали себя как мера по сдерживанию распространения коронавируса. В декабре, пишет он, эпидемиологическая ситуация вновь ухудшилась, и 11 дней праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста.

Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс решено продлить до 17 января. Вместе с ними на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортшколы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано также не торопиться возвращать детей за парты. Дистанционных занятий в это время проводить не будут.

В Петербурге зимние каникулы решено не продлевать. Школьники, как и обычно, начинают отдыхать 28 декабря и возвращаются к урокам 11 января.

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