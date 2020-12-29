11 дней праздников недостаточно. Собянин продлил школьные каникулы в Москве

Зимние каникулы для школьников в Москве продлили на неделю, до 17 января. Решение принято с оглядкой на эпидситуацию в столице, которая требует более продолжительной праздничной паузы.



Соответствующий указ 29 декабря подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В своём блоге он объяснил, что более длинные осенние каникулы хорошо зарекомендовали себя как мера по сдерживанию распространения коронавируса. В декабре, пишет он, эпидемиологическая ситуация вновь ухудшилась, и 11 дней праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста.