За год в России отозвали более 647 тысяч автомобилей. Меньше, но чаще, чем в 2019 году

Росстандарт в 2020 году согласовал 146 программ добровольного отзыва автомобилей в России. Это на 7 больше, чем годом ранее. При этом в количественном выражении под сервисные кампании попало на 2 тысячи машин меньше.



Как сообщает 29 декабря пресс-служба Росстандарта, за 2020 год в России было отозвано 647 561 транспортное средство. В 2019 году ведомство согласовало 139 отзывных программ, которые затронули в общей сложности 649 594 автомобиля. А всего с 2015 года, когда в России начали активно практиковать отзывные кампании, под них попало уже более 4 миллионов машин.