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За год в России отозвали более 647 тысяч автомобилей. Меньше, но чаще, чем в 2019 году

Росстандарт в 2020 году согласовал 146 программ добровольного отзыва автомобилей в России. Это на 7 больше, чем годом ранее. При этом в количественном выражении под сервисные кампании попало на 2 тысячи машин меньше.

Как сообщает 29 декабря пресс-служба Росстандарта, за 2020 год в России было отозвано 647 561 транспортное средство. В 2019 году ведомство согласовало 139 отзывных программ, которые затронули в общей сложности 649 594 автомобиля. А всего с 2015 года, когда в России начали активно практиковать отзывные кампании, под них попало уже более 4 миллионов машин.

Причиной отзыва становится любое нарушение, как конструктивное, как и технологическое, которое может нанести вред гражданам в процессе эксплуатации техники. Эти дефекты могут быть выявлены как самими автопроизводителями, так и в результате испытаний Росстандарта в рамках госнадзора. За 2020 год по предписаниям Росстандарта было согласовано 7 программ, затронувших 1404 автомобиля.

Программы отзыва не имеют срока давности, автовладельцы могут в любой момент обратиться за ремонтом в рамках отзыва, и работы должны быть выполнены за счет автопроизводителей, отмечает ведомство.

В уходящем году под отзыв подпали автомобили премиум-класса Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. ООО «Тойота Мотор» отозвало около 239 тысяч машин. ПАО «АВТОВАЗ» объявляло 4 добровольных отзыва, затронувшие в общей сложности около 104 тысяч автомобилей. А АО «Мерседес-Бенц РУС» за год объявило более 40 отзывных кампаний.

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