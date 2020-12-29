Петербуржцев проведут по «Красноармейским дебрям»

Среди Красноармейских улиц запутаться вполне можно — хотя совсем уж дебрей там и нет, да и сами улицы не виляют. 5 января на новой экскурсии будем распутываться. 12+
Гость города может чесать затылок, постигая: почему за 7-й Красноармейской не обнаруживается 8-я Красноармейская. А обнаруживается она, когда пройдешь всю 3-ю Красноармейскую. Если этому гостю нужна 13-я — тогда еще пуще сочувствуем: поворачивай назад и иди до 2-й. Но хотя бы с названием «Красноармейская» все по-божески. А в царские времена будущую 2-ю Красноармейскую называли и 2-я Рота, и 2-я Измайловская, и 2-я рота Измайловского полка. «Здесь уже сто лет подзаброшенный мир настоящей окраины питерского центра, — говорят организаторы. — По сути — отдельный город. Промышленные здания соседствуют с доходными домами, вуз — с хлебокомбинатом, великолепный модерн — с хрущевкой...» На каждой из Красноармейских что-нибудь да имеется. На 7-й — верстовой столб, а в доме 22 на 1-й Красноармейской Ленин бывал (впрочем, он бывал и в другом доме, на другой Красноармейской), а в доме 5 на 3-й Красноармейской Достоевский писал «Записки из Мертвого дома». Правда, автор экскурсии Павел Котляр (вообще-то, спец по императорским резиденциям) намерен провести нас не только по прошлому: будем исследовать и сегодняшнюю жизнь улиц.
Экскурсия «Красноармейские дебри. Путешествие по 13 Красноармейским улицам» пройдет 5 января, в 12.00.
Александра Шеромова