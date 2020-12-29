В январе 2021 года работы по прокладке и ремонту коммуникаций изменят схему движения транспорта в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга, а с конца декабря на три месяца — в Московском районе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 30 декабря 2020 года по 29 марта 2021 года будут поэтапно закрывать движение по «карману» четной стороны проспекта Юрия Гагарина на участке от улицы Типанова до Бассейной улицы. ООО «РСК «РЭС» будет вести там работы по прокладке кабельной сети. Движение будут перекрывать в три этапа: