В январе 2021 года работы по прокладке и ремонту коммуникаций изменят схему движения транспорта в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга, а с конца декабря на три месяца — в Московском районе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 30 декабря 2020 года по 29 марта 2021 года будут поэтапно закрывать движение по «карману» четной стороны проспекта Юрия Гагарина на участке от улицы Типанова до Бассейной улицы. ООО «РСК «РЭС» будет вести там работы по прокладке кабельной сети. Движение будут перекрывать в три этапа:
- с 30 декабря 2020 года по 28 января 2021 года — боковой проезд проспекта Юрия Гагарина от улицы Гастелло до Бассейной улицы;
- с 29 января по 27 февраля — боковой проезд проспекта Юрия Гагарина от улицы Титова до Бассейной улицы, включая перекресток с улицей Гастелло;
- с 28 февраля по 29 марта — боковой проезд проспекта Юрия Гагарина от проспекта Юрия Гагарина до улицы Гастелло, включая перекресток с улицей Титова.
Кроме того, с 30 декабря 2020 года по 29 марта 2021 года будет ограничен проезд по перекрестку бокового проезда проспекта Юрия Гагарина с улицей Гастелло.
С 5 по 22 января из-за работ ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» по прокладке электрокабеля будет ограничено движение по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы.
Также с 5 января будет закрыт проезд по Малой Зелениной улице от набережной Адмирала Лазарева до Глухой Зелениной улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там инженерные сети. Перекрытие продлится до 14 января.
А с 11 по 31 января в связи с ремонтом канализационных сетей ограничат движение транспорта по проспекту Наставников у Ленской улицы. Объезд предусмотрен по Хасанской улице, улице Коммуны и Индустриальному проспекту. Работы выполнит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».