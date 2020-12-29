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Умер модельер Пьер Карден

Модельер Пьер Карден ушел из жизни в возрасте 98 лет.

«Французский модельер Пьер Карден умер», — сообщает 29 декабря агентство France Presse со ссылкой на семью модельера.

В окружении Кардена не уточнили причины его кончины. Издание Figaro уточняет, что модельер ушел из жизни в Американском госпитале около Парижа.

Основатель модного дома Pierre Cardin родился в 1922 году. Свою карьеру в индустрии моды он начал под руководством Кристиана Диора, а после нескольких лет работы в Dior Карден основал собственный модный дом. С Россией его связывала долгая дружба с Майей Плисецкой, для которой модельер создал несколько костюмов.

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Комментарии (3)

Константа
2020-й никак не успокоится! Здоровья всем! ;))
DEMOMON
Странно. Молодой совсем был. Не уж то и здесь корона?
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