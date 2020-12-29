На скоростной трассе М-11 завершилось строительство телеком-инфраструктуры «МегаФона»

Оператор завершил проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, с момента открытия М-11 «МегаФон» построил на ней почти 100 базовых станций. На всей протяженности магистрали у абонентов оператора теперь есть устойчивая голосовая связь, а скорость доступа в Интернет варьируется от 20 до 90 Мбит/с, пояснили в компании.

Технический директор «МегаФона» на Северо-Западе Петр Солодовник отметил, что сегодня цифровые сервисы необходимы даже в дороге. В частности, водителям нужны онлайн-карты и возможность пополнить баланс транспондера.