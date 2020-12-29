Оператор петербургского телеканала упал с палубы «Гремящего». Он искал удобный ракурс

Церемония подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий» стала незабываемой благодаря старательности оператора телеканала «Город Плюс». Он пытался найти лучший ракурс и рискнул здоровьем.
Как рассказали «Фонтанке» участники церемонии, которая проходила на территории «Северной верфи», 29 декабря «Гремящий» официально должен был войти в состав Тихоокеанского флота. На церемонию позвали журналистов. Оператор телеканала искал лучшую точку съемки и, по предварительной информации, не заметил предупредительные знаки в месте, где нет капитального ограждения. Он поскользнулся и упал за борт. Его быстро подняли. Сейчас он пьёт горячий чай.
Эту информацию «Фонтанке» подтвердили и в редакции телеканала, отметив, что, по информации с места, с их коллегой все в порядке. Они ждут бригаду в офисе с репортажем.