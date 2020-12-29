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Оператор петербургского телеканала упал с палубы «Гремящего». Он искал удобный ракурс

Церемония подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий» стала незабываемой благодаря старательности оператора телеканала «Город Плюс». Он пытался найти лучший ракурс и рискнул здоровьем.

Как рассказали «Фонтанке» участники церемонии, которая проходила на территории «Северной верфи», 29 декабря «Гремящий» официально должен был войти в состав Тихоокеанского флота. На церемонию позвали журналистов. Оператор телеканала искал лучшую точку съемки и, по предварительной информации, не заметил предупредительные знаки в месте, где нет капитального ограждения. Он поскользнулся и упал за борт. Его быстро подняли. Сейчас он пьёт горячий чай.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили и в редакции телеканала, отметив, что, по информации с места, с их коллегой все в порядке. Они ждут бригаду в офисе с репортажем.

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — ЦМКБ «Алмаз».

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Как отметил генеральный директор Судостроительного завода «Северная верфь», где был построен корвет, Игорь Пономарев, «Гремящий» по сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 обладает более мощным вооружением — он оснащен ракетами «Калибр» вместо «Урана», усилен его зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, «Гремящий» отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза.

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