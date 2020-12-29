«Благодаря тебе». О том, как работают НКО и волонтёры в период пандемии, рассказывает новый документальный фильм

О работе сотрудников благотворительных некоммерческих организаций и волонтёров в условиях пандемии коронавируса рассказывает документальный фильм «Благодаря тебе». Его презентация состоялась на форуме «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. Теперь картина доступна для всех желающих в Сети.

Цель фильма — показать, как люди, работающие в разных сферах, сплотились во время пандемии, чтобы помогать всем, кому это было нужно: врачам, людям старшего возраста, одиноким, малообеспеченным и бездомным.

«При создании фильма мы стремились обратить внимание общества на проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса в 2020 году. В фильме отражена ежедневная работа некоммерческих организаций помощи бездомным и малообеспеченным людям, волонтерская деятельность, помощь по обеспечению средствами индивидуальной защиты и услуги по временному проживанию», — говорит Татьяна Константинова, член правления МБОО «Справедливая помощь доктора Лизы», президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».