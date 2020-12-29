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«Благодаря тебе». О том, как работают НКО и волонтёры в период пандемии, рассказывает новый документальный фильм

О работе сотрудников благотворительных некоммерческих организаций и волонтёров в условиях пандемии коронавируса рассказывает документальный фильм «Благодаря тебе». Его презентация состоялась на форуме «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. Теперь картина доступна для всех желающих в Сети.

Цель фильма — показать, как люди, работающие в разных сферах, сплотились во время пандемии, чтобы помогать всем, кому это было нужно: врачам, людям старшего возраста, одиноким, малообеспеченным и бездомным.

«При создании фильма мы стремились обратить внимание общества на проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса в 2020 году. В фильме отражена ежедневная работа некоммерческих организаций помощи бездомным и малообеспеченным людям, волонтерская деятельность, помощь по обеспечению средствами индивидуальной защиты и услуги по временному проживанию», — говорит Татьяна Константинова, член правления МБОО «Справедливая помощь доктора Лизы», президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Фильм состоит из небольших историй: как собирали СИЗы для больниц, как волонтёры покупали одиноким старикам продукты, а врачам — дарили цветы. Работа НКО показана через призму ограничительных мер и вызовов, которые принес COVID-19.

В фильме принимали участие представители 16 организаций, среди которых фонды «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Живой», православная служба помощи «Милосердие», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», ГКБ № 40 и другие.

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