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Центробанк намерен упростить переход клиентов из банка в банк за счет «универсального платежного адреса»

ЦБ РФ разослал участникам финансового рынка страны проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. В числе предложений — меры повышения конкуренции между банками за клиентов.

Согласно проекту, который 29 декабря цитирует РБК, регулятор намерен упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка. Для этого планируется разработать и запустить механизм «универсального платежного адреса». Он предполагает возможность зачисления денег на счет клиента даже в случае смены реквизитов при переходе из одного банка в другой.

Объясняя необходимость введения такого механизма, ЦБ указывает на то, что сейчас 65% всех счетов граждан и 70% платежных карт приходится на одного игрока отрасли. Какого — не уточняется, но очевидно, что речь идет о крупнейшем в стране Сбербанке. Возможность безболезненного перехода от одной кредитной организации к другой позволит повысить конкуренцию на рынке, подчеркивает регулятор.

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Комментарии (2)

Андрей Алексеев
семимильными шагами бежим к цифровому концлагерю
Alex000
Видится две цели:
1) загнать все идентификаторы под один "доверенный" банк;
2) упрощение отслеживания клиентов банков, в т.ч. иностранных.
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