Экс-председатель петербургского избиркома устроился на работу в полпредство

Экс-председатель городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Об этом «Фонтанке» 29 декабря сообщили собеседники в ведомстве.



Миненко стал помощником полномочного представителя президента по Северо-Западу Александра Гуцана. Функционал его пока не определён, однако вероятно, что он будет заниматься выборной тематикой.

Среди помощников полпреда Миненко уже второй бывший глава горизбиркома. Его предшественник Виктор Панкевич также помогает Гуцану. Он отвечает за организацию работы ситуативных центров в регионах.