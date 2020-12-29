Экс-председатель петербургского избиркома устроился на работу в полпредство

Экс-председатель городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Об этом «Фонтанке» 29 декабря сообщили собеседники в ведомстве.
Миненко стал помощником полномочного представителя президента по Северо-Западу Александра Гуцана. Функционал его пока не определён, однако вероятно, что он будет заниматься выборной тематикой.
Среди помощников полпреда Миненко уже второй бывший глава горизбиркома. Его предшественник Виктор Панкевич также помогает Гуцану. Он отвечает за организацию работы ситуативных центров в регионах.
Заявление об отставке с поста председателя горизбиркома Виктор Миненко подписал 12 ноября. За день до этого губернатор Александр Беглов вручил Миненко орден Почета, что вызвало недовольство главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В течение года она критиковала Миненко и его коллег за нарушения на выборах, а за месяц до увольнения председателя предложила членам петербургской избирательной комиссии написать заявление об уходе по собственному желанию. Место Миненко в горизбиркоме заняла Наталья Чечина, до этого возглавлявшая Курортный район.