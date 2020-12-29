Сотрудники СК России записали клип, в котором исполнили песню «Снежинка» из фильма «Чародеи».

«Новогодние чудеса — всегда самые настоящие. В них мало мистики. Зато много добра, заботы, искренности и любви. Эти чудеса совершают не волшебники», — так анонсировано музыкальное видео на YouTube-канале ведомства.

В клипе сотрудники следкома Ленобласти и Центрального аппарата СК, студенты ведомственных академий и кадеты развозят подарки на машине следственного комитета. «И звезды на погонах засверкают особенно ярко, ведь эти настоящие звезды будут дополнять костюмы Деда Мороза и Снегурочки», — говорится в сообщении.