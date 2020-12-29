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«И звезды на погонах засверкают особенно ярко». Следственный комитет поздравил с Новым годом музыкальным клипом

Скриншот из видео СК РФ в YouTube
Скриншот из видео СК РФ в YouTube

Сотрудники СК России записали клип, в котором исполнили песню «Снежинка» из фильма «Чародеи».

«Новогодние чудеса — всегда самые настоящие. В них мало мистики. Зато много добра, заботы, искренности и любви. Эти чудеса совершают не волшебники», — так анонсировано музыкальное видео на YouTube-канале ведомства.

В клипе сотрудники следкома Ленобласти и Центрального аппарата СК, студенты ведомственных академий и кадеты развозят подарки на машине следственного комитета. «И звезды на погонах засверкают особенно ярко, ведь эти настоящие звезды будут дополнять костюмы Деда Мороза и Снегурочки», — говорится в сообщении.

В видео также появляются виды Санкт-Петербурга, а в финале работники ведомства делают общую фотографию на фоне Дворцовой площади. СК РФ пожелал приятных сюрпризов и новогодних чудес, которые под силу совершить любому человеку.

Скриншот из видео СК РФ в YouTube
Скриншот из видео СК РФ в YouTube

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Комментарии (5)

gencon
Постоянные ассоциации кремля и силовиков с советским прошлым это какая-то ущербность. Они хотят полномочий как при СССР, а ответственности как в Нигерии, но так не бывает
ahma
Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»
Вон покатилась вторая звезда —
Вам на погоны
Skazochny
Всех привлечь за нарушение масочного режима не?
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