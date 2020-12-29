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На Комиссара Смирнова ночью остыли батареи. Дефект нашли на трубе напротив Калининского райсуда

Жители улицы Комиссара Смирнова проснулись в спартанских условиях. С ночи у них остывали батареи.

Об этом 29 декабря «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, аварийные бригады работают в районе дома 3 по указанной улице. И с начала отопительного сезона это не первая ночь, которую они провели не в тепле.

Как сообщили нашему изданию в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действительно, с ночи вторника специалисты ведут ремонтные работы в Калининском районе напротив районного суда у дома 3, литера А, по улице Комиссара Смирнова. Там во время обхода выявили дефект на трубопроводе и решили заменить ненадежный участок.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — сообщают в пресс-службе компании.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 20:00 29 декабря.

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