На Комиссара Смирнова ночью остыли батареи. Дефект нашли на трубе напротив Калининского райсуда

Жители улицы Комиссара Смирнова проснулись в спартанских условиях. С ночи у них остывали батареи.



Об этом 29 декабря «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, аварийные бригады работают в районе дома 3 по указанной улице. И с начала отопительного сезона это не первая ночь, которую они провели не в тепле.



Как сообщили нашему изданию в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», действительно, с ночи вторника специалисты ведут ремонтные работы в Калининском районе напротив районного суда у дома 3, литера А, по улице Комиссара Смирнова. Там во время обхода выявили дефект на трубопроводе и решили заменить ненадежный участок.

