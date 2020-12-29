FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Передумали. Подросткам в Девяткино и Кудрово можно будет гулять по вечерам

Администрация Ленинградской области решила отменить «комендантский час» для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы. Об этом 29 декабря сообщил её телеграм-канал «Админка Ленобласти».

О введении «комендантского часа» было объявлено накануне. 28 декабря губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление, запрещающее детям и подросткам младше 18 лет выходить из дома без взрослых с 21 часа до 6 часов утра в период с 30 декабря по 10 января.

В Петербурге ночную активность несовершеннолетних, напомним, ограничивают с 2014 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний