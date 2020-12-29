Передумали. Подросткам в Девяткино и Кудрово можно будет гулять по вечерам

Администрация Ленинградской области решила отменить «комендантский час» для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы. Об этом 29 декабря сообщил её телеграм-канал «Админка Ленобласти».

О введении «комендантского часа» было объявлено накануне. 28 декабря губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление, запрещающее детям и подросткам младше 18 лет выходить из дома без взрослых с 21 часа до 6 часов утра в период с 30 декабря по 10 января.

В Петербурге ночную активность несовершеннолетних, напомним, ограничивают с 2014 года.