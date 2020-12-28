В Ленобласти вводят «комендантский час» для детей. В новогоднюю ночь на улицу — только с родителями

В соответствии с постановлением, которое 28 декабря подписал губернатор Александр Дрозденко, детям и подросткам младше 18 лет запрещено выходить из дома с 9 вечера и до 6 утра. «Комендантский час» будет действовать на территории Ленинградской области с 30 декабря по 10 января.

В Ленинградской области ужесточают коронавирусные ограничения, но на этот раз нововведения касаются только несовершеннолетних. На новогодние праздники прогулки после девяти вечера для них разрешены только в компании родителей.

Запрет распространяется на улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт. Как отмечено в документе, прогулки в указанный промежуток для несовершеннолетних возможны в сопровождении родителей или опекунов, а также лиц, которые осуществляют мероприятия с участием детей.

В Петербурге ночную активность несовершеннолетних ограничивают с 2014 года. Согласно городскому закону, с 10 вечера до 6 утра гулять без взрослых не должны те, кто младше 16 лет. Летом вне дома задержаться можно на час дольше. Аналогичный режим - с 23:0 до 6:00 - распространяется на подростков от 16 до 18 лет. Нарушение грозит родителям штрафом до 3 тысяч рублей, а второе за год увеличивает размер наказания до 5 тысяч. При этом в новогоднюю ночь и во время городских праздничных мероприятий правила разрешено не соблюдать.

Для подростков под Петербургом областное правительство установило такие же ограничения, в которых ранее было послабление в ночь на 1 января.