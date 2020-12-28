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В Петербурге усиливают скорую помощь, чтобы справиться с пандемией

Петербург усиливает районную и городскую скорую помощь, чтобы лучше отрабатывать запросы горожан, сообщил 28 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«В декабре 2020 года СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» добавлены 6 бригад. В январе 2021 года будут усилены отделения скорой медицинской помощи, подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга. Планируется дополнительно сформировать 18 бригад», — говорится в отчете совета от 28 декабря.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков ранее рассказывал, что на вызовы к пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и COVID-19 каждые сутки направляются 174 бригады. А первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в мае говорил, что в районах работает 321 бригада. «Фонтанка» летом насчитала 327 «неотложек» в районах.

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Комментарии (8)

AP-SPb
Ух ты, аж 24 бригады на 10 млн населения! Это они серьёзно? Не слишком ли много? Так ведь глядишь народ скорую будет ждать не 8 часов, а всего 7 часов 55 минут.
alexA
Сперва "соптимизировали" здравоохранение, теперь спохватились. Сначала под идею оптимизации одни средства оттянули, теперь под коронобесие другие средства из бюджета вытянули, а вот что до врачей дойдёт - загадка
Evil_Dogooder
Даже у муравьёв в муравейнике так устроено, что одна пятая или около того рабочих "простаивает" — ничего не делает, стоит в резерве. Причем если их убрать, то из оставшихся тоже выделяется пропорционально резерв. Зато если возникает потребность, они тут же впрягаются вместе со всеми. Даже мураши знают, что должен быть запас по мощности. Мы это открываем для себя как впервые в 2020 году...
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