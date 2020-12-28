В Петербурге усиливают скорую помощь, чтобы справиться с пандемией

Петербург усиливает районную и городскую скорую помощь, чтобы лучше отрабатывать запросы горожан, сообщил 28 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
«В декабре 2020 года СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» добавлены 6 бригад. В январе 2021 года будут усилены отделения скорой медицинской помощи, подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга. Планируется дополнительно сформировать 18 бригад», — говорится в отчете совета от 28 декабря.
Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков ранее рассказывал, что на вызовы к пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и COVID-19 каждые сутки направляются 174 бригады. А первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в мае говорил, что в районах работает 321 бригада. «Фонтанка» летом насчитала 327 «неотложек» в районах.