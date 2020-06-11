«Фонтанка» попыталась пересчитать «скорые» в Петербурге, а вместо этого выяснила, по каким законам в городе живет информация о работе системы здравоохранения.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Чтобы разобраться, что происходит с системой скорой медицинской помощи в Петербурге, «Фонтанка» отправила 18 одинаковых запросов информации о работе скорой помощи во все районы города. На то, чтобы собрать — в ряде случаев буквально стрясти — ответы потребовалось больше двух недель. В конце концов один из районов прислал вместо развернутого ответа распоряжение городского правительства, которое официально не публиковалось, но фактически перекрывает все потоки информации хотя бы косвенно связанные с эпидемией коронавируса в городе.



Бонусом — такие перлы, как «количество заболевших сотрудников скорой помощи не критично, выбывшие замещаются из резерва».

24 мая петербуржец Михаил позвонил в скорую. Его 81-летней матери весь день было плохо: повышенное давление, рвота, головокружение. Пожилая женщина вызвала врача ранним утром, но к ней так никто и не приехал. Тогда сын сделал повторный звонок в 13 часов и записал разговор с диспетчером:



Диспетчер: У меня бригады делают за 23-е число вызовы. От меня вы что хотите?

М.: Хочу, чтобы вы прислали машину

Диспетчер: Я её не выдумаю ниоткуда. И пытать меня не надо

М.: Можете сказать, когда примерно она будет?

Диспетчер: Нет, не могу. Что бы вы ни делали, не могу. Потому что не знаю. Хорошо, что наша неотлога не закрылась.

М.: Мне что делать?

Диспетчер: Ждать.

Эта история совпала с серией сообщений очевидцев о том, что «скорые» выстраиваются в длинные очереди перед городскими больницами. Феномен, впервые замеченный в апреле, в мае стал восприниматься, как данность.



В середине мая глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский направил губернатору Александру Беглову депутатский запрос, в котором попросил решить проблему с очередями из «скорых» и высказал несколько предложений, как можно было бы проблему решить. Например, организовать при приемных покоях боксы, где пациенты под присмотром медиков ждали бы оформления, чтобы отпустить бригаду «скорой» на другой вызов. В запросе отмечалось, что люди с выявленной коронавирусной инфекцией не могут дождаться «скорую» по 10–11 часов. Ответ пришел 5 июня. В нем говорится, что «Центр экстренной медицинской эвакуации» отслеживает наличие свободных коек в больницах, куда «скорые» везут пациентов, а ожидание приема в медорганизациях связано с тем, что время уходит на дезинфекцию помещений.

«В зависимости от района ситуация где-то лучше, где-то хуже, — рассказал 19 мая «Фонтанке» врач скорой помощи Дмитрий. — Самая тяжелая — в Калининском, Выборгском и Приморском районах. Это самые густонаселенные районы Петербурга. Там приходится ожидать скорую помощь до трех суток — это то, что я видел своими глазами. Я не хочу никого чернить и утверждать, что кто-то плохо работает. Просто система здравоохранения, которая за годы выстроилась в городе, не справляется».



«Фонтанка» направила вопросы о текущей ситуации главному врачу СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Алексею Бойкову, однако получила вежливый отказ пресс-службы: «Как вы понимаете, в условиях пандемии все учреждения здравоохранения города работают на пределе. Мы просим войти в положение и подождать с интервью». Правда, Алексей Александрович все равно не смог бы прокомментировать картину в целом, так как отвечает только за городскую скорую помощь. Она выезжает на вызовы, связанные с угрозой жизни и, как сообщили редакции в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, выполняет норматив, добираясь до пациента за 20 минут. А вот в очередях стоят районные скорые, так называемые «неотложки». Именно они должны приезжать к тем, кому стало плохо дома. Но «неотложки» подчиняются районным отделам здравоохранения, и «Фонтанку» с её вопросами переадресовали туда.

25 мая редакция направила в пресс-службы районных администраций 18 запросов. Вопросы были одинаковые: сколько отделений скорой помощи есть в районе, сколько машин скорой помощи и сколько бригад имеется, сколько медиков районной скорой помощи по состоянию на 20–23 мая 2020 года находятся на больничном и сколько вызовов районные отделения скорой помощи приняли в апреле 2020 года и в апреле 2019 года.



Как видите, ни слова про коронавирус. Предполагалось, что мы получим набор цифр, которые сможем проанализировать.

Считать «скорые» в Петербурге пытались и раньше.

В 2018 году, когда «неотложки» пересаживались с «Фордов» на «Газели», по словам источника «Фонтанки», на автобазе скорой и неотложной помощи было около 600 автомобилей, из которых на городской станции медицинской помощи работали 200. В районных отделениях скорой медицинской помощи при поликлиниках числилось 360 машин, еще 40 — в режиме неотложной помощи.

В апреле 2020 года официально публиковались другие, меньшие цифры. Ежедневно в Петербурге на линию выходили около 175 машин ГССМП и около 325 — отделений при поликлиниках. Итого — 500 автомобилей с суточным нормативом в 5700 выездов бригад. Из них семьдесят процентов — это выезды районных «неотложек».

«В Петербурге нормативное количество машин скорой помощи: одна на 14 тысяч человек населения, — рассказал «Фонтанке» главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах. — Из них примерно 180 машин это городская скорая, остальные — районные скорые помощи. Общее количество машин, по моим подсчетам, около 400. Плюс в общей сложности максимум 50 машин частной скорой помощи. В городе всего три более-менее крупные службы частной скорой: мы, «Приоритет» и «Петербургская неотложка». Есть скорые «Согаза», но они на рынок не работают. Рекорд стояния нашей скорой — 14 часов. Когда начались очереди в приемный покой, мы решили снизить тариф на часы ожидания в очереди наполовину. Мы работаем по почасовому тарифу, как только скорая встает в очередь, мы снижаем его наполовину. Постоять в очереди в скорой стоит до 65 тысяч рублей. Клиенты предупреждены об этом, к тому же иногда это оплачивает страховая компания, а не сам пациент».



Быстрее всех «отстрелялся» Фрунзенский район. Оттуда ответ на запрос пришел 27 мая. Пушкинский и Петродворцовый потребовали прислать запрос еще раз, но с печатью и, получив оное, ответили через день. Адмиралтейский район оперативно взял запрос в работу и даже собрал нужную информацию, но отправил ответ почему-то не в редакцию, а сначала в комитет по здравоохранению. Кировский район 9 июня сообщил, что ответ отправили по обычной почте. Документ быстро нашелся и в электронном виде. В Кронштадтском районе «Фонтанке» спустя две недели сообщили, что «думали, что комздрав подготовит какой-то общий ответ», но потом сформулировали свой, персональный, в течение суток. В Курортном района тоже объяснили задержку тем, что вопросы частично были переданы в комитет по здравоохранению — на согласование. В Невском районе тоже сообщили, что данные по заболевшим медикам согласовывают с «оперативным штабом». В Петроградском районе 9 июня объяснили, что ответ готов, но задержался на согласовании у вышестоящего руководства. Впрочем, прислали данные в тот же день. В Приморском районе 29 мая пообещали уточнить, где запрос «Фонтанки», а 9 июня заявили, что никакого запроса не получали, так как он «не был зарегистрирован», а сотрудникам администрации «незачем врать». Аргумент, что электронное письмо не могло просто взять и раствориться в Интернете, не помог. Впрочем, после дискуссии ответ поступил в течение суток.



Переплюнул всех Красносельский район. В своем ответе замглавы администрации Елена Гавриленко послала редакцию в Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения коронавирусной инфекции (напомним, в запросе не было ни слова о коронавирусе), а если там не помогут — почему-то в комитет по экономической политике и стратегическому планированию. В пресс-службе на удивление корреспондента подтвердили, что это не ошибка. И в довесок прислали еще один документ — распоряжение правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2020 г. N 13-рп «Об особенностях представления официальной информации, связанной с распространением в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» за подписью губернатора Александра Беглова. В документе говорится, что единственный орган, уполномоченный предоставлять информацию о коронавирусе в Петербурге — Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Именно туда должны направлять поступившие к ним «коронавирусные» информационные запросы все чиновники и госучреждения города. Этот документ не был опубликован официально, так как считается распоряжением «для внутреннего пользования». Почему запрос о работе скорой помощи в администрации Красносельского района сочли информацией о распространении коронавирусной инфекции — загадка.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

В итоге спустя 16 дней «Фонтанка» получила все 18 ответов. Бросается в глаза следующее. В большинстве районов уклонились от ответа на вопрос о количестве заболевших медиков. Несмотря на то, что редакция «Фонтнаки» не просила перечислить всех поименно, чиновники, как под копирку, ссылались на норму федерального закона, по которой «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну». В ряде районов не снизошли даже до такого топорного объяснения, в других же попытались объяснить ситуацию литературным языком. «Количество заболевших сотрудников скорой помощи не критично, выбывшие сотрудники замещаются из имеющегося резерва», — ответили в Центральном районе.

Вызвал определенные сложности и вопрос о количестве принятых «неотложками» вызовов в апреле 2020 года и в апреле 2019 года. Многие администрации предпочли его либо проигнорировать, либо переадресовать редакцию в комитет по здравоохранению, так как отчеты о количестве вызовов район направляет туда. Там же, где «Фонтанке» предоставили обе цифры, наблюдается удивительная картина: в самом обычном апреле 2019 года вызовов от населения было принято больше, чем в «коронавирусном» 2020 году. Самый явный «разрыв» — в Приморском районе: в апреле 2019 года было принято 8 830 вызовов, в апреле 2020 года — 7 663 вызова, то есть на 1,1 тысячу меньше.

Сложив все цифры по количеству «неотложек» в районах, «Фонтанка» получила 290. Если апрельские данные о 325 «скорых» при районных отделениях верны, то остальные 35 должны скрываться где-то в Красносельском районе.

… Петербуржец Михаил, с чьего обращения начались статистические изыскания «Фонтанки», 24 мая вызвал для своей мамы платную скорую. Женщину доставили в Покровскую больницу, 6 июня благополучно выписали домой.

Ниже приведем данные по районам, предоставленные администрациями:

Адмиралтейский район — население 159 795 человек

(1 машина скорой помощи на 15 900 человек)

Отделения скорой медицинской помощи организованы на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27».

7 машин скорой медицинской помощи, 3 машины неотложной медицинской помощи и 10 бригад медицинских работников.

В настоящее время (ответ датирован 10 июня, — прим.ред) на больничном находятся 12 врачей скорой медицинской помощи, что соответствует среднегодовым значениям.

В апреле 2020 года районными отделениями скорой медицинской помощи были приняты 3356 вызовов, в апреле 2019 года — 3305 вызовов.

Василеостровский район — население 207 482 человек

(1 бригада на 16 тысяч человек)

Отделение скорой медицинской помощи является структурным подразделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

Имеет в своем составе 10 круглосуточных бригад скорой медицинской помощи и 3 бригады неотложной медицинской помощи. Количество имеющихся машин скорой помощи в администрации не сообщили, как и количество болеющих медиков. В администрации Василеостровского района сослались на норму федерального закона, по которой «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну».

В апреле 2020 года ОСМП приняло 3287 вызовов, что меньше, чем в апреле 2019 года, когда было 3557 вызовов.

Выборгский район — население 522 746 человек

(1 машина скорой помощи на 14 900 человек)

В районе 3 отделение скорой медицинской помощи на базе поликлиник №14, 52, 97 для взрослых и 1 отделение на базе Детской городской поликлиники №7.

Имеется 35 машин, 29 бригад скорой помощи и 6 бригад неотложной медицинской помощи.

«О количестве медперсонала администрация сообщить не имеет права в соответствии с действующим законодательством».

В апреле 2020 выполнено 8547 вызовов, в апреле 2019 — 9770 вызовов.

Калининский район — население 529 187 человек

(1 машина скорой помощи на 17 тысяч человек)

В районе 4 взрослых отделения СП (при ГП № 54, ГП № 86, ГП № 96, ГП № 112) и 1 детское отделение СП (при ДГП № 29).

Количество бригад СП и количество машин СП совпадают — 31.

По состоянию на 20–23 мая 2020 года из 295 сотрудников скорой находились на больничном 18 человек.

В апреле 2020 года получено 7566 вызовов, в апрель 2019 года было больше — 7783 вызовов.

Кировский район — население 336 157 человек

(1 машина скорой помощи на 16 тысяч человек)

В районе 3 отделения скорой, имеется 21 машина и 21 бригада.

«Вопросы организации работы ОСМП, в том числе комплектование бригад, учет вызовов, находятся в компетенции главного врача медицинской организации, в связи с чем информацией о поступивших вызовах за апрель 2019 года и апрель 2020 года, а также количестве врачей, находящихся на листке нетрудоспособности, администрация не располагает».

Колпинский район — население 193 839 человек

(1 машина скорой помощи на 11 400 человек)

Медпомощь населению оказывает СпбГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». Машин там 17, «в апреле-мае было закрыто 15 суточных нарядов».

«Стоит отметить, что работа ССМП организована таким образом, что нахождение работников на листках нетрудоспособности никоим образом не сказывается на качестве оказываемых медицинских услуг». Что же касается сведений о количестве вызовов на тот или иной период времени, то «Фонтанку» проинформировали, что эта информация является «отчетной», «в связи с чем, для получения интересующих ваше издание сведений предлагаем обратиться в комитет по здравоохранению».

Красногвардейский район — население 356 628 человек

(1 бригада скорой помощи на 14 800 человек)

В районе насчитали 19 взрослых и 5 детских бригад скорой помощи при двух взрослых и одной детской поликлиниках.

На вопросы о заболевших медиках и количестве вызовов не ответили, без указания причин.

Красносельский район — население 408 026 человек

(неизвестно)

Район ответил на запрос «Фонтанки», послав редакцию в Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а если там не помогут — в комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

Кронштадтский район — население 44 461 человек

(1 машина скорой помощи на 4 тысячи человек)

При СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74» развернуто 6 бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

Ещё 5 автомобилей участвуют в организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (их обязанности — транспортировка биологического материала на исследования, медицинского персонала для забора мазков, пациентов на компьютерную томографию лёгких).

По состоянию на 10 июня 2020 года в отделении скорой медицинской помощи поликлиники временно нетрудоспособны 19 медицинских работников.

В апреле 2020 года отделением скорой медицинской помощи поликлиники было выполнено 1241, в мае 1369 вызовов бригадой скорой и неотложной помощи (данные за 2019 год редакции пообещали сообщить позднее).

«Показатели заболеваемости не влияют на выполнение ежедневных задач бригадам скорой и медицинской помощи», — подчеркнули в администрации.

Курортный район — население 79 067 человек

(1 машина скорой помощи на 7900 человек)

В районе одно отделение скорой медицинской помощи при Городской больнице № 40. В

его распоряжении имеется 10 машин скорой помощи.

«По вопросам заболеваемости медицинских работников ОСМП и количестве вызовов бригад рекомендуем обратиться в комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга».

Московский район — население 352 172 человек

(1 машина скорой помощи на 18 500 человек)

В районе три подстанции скорой помощи и 19 автомобилей, на которых работают 19 бригад. Из них 18 автомобилей работают в круглосуточном режиме, 1 автомобиль с 9–00 до 21–00.

«Данные о количестве медиков скорой помощи, находящихся на листе нетрудоснособности, предоставить не представляется возможным, так как разглащение сведений, составляющих врачебную тайну без письменного согласия гражданина не допускается».

Сведения о количестве вызовов за тот или иной промежуточный период являются отчетными данными, направляемыми в комитет по здравоохранению. «Полномочий но предоставлению данных сведений третьим лицам у администрации Московского района нет».

Петроградский район — население 128 075 человек.

(1 машина скорой помощи на 14 200 человек)

В районе 2 отделения скорой помощи, 9 бригад и столько же машин.

«Вне зависимости от количества находящихся на листке нетрудоспособности сотрудников скорой помощи, всем жителям Петроградского района оказывается своевременная помощь».

По взрослому населению в апреле 2020 было 1967 вызовов, в апреле 2019 — 1634.

Петродворцовый район — население 143 823 человек

(1 машина скорой помощи на 11 тысяч человек)

Скорая помощь организована при «ССМП Петродворцового района Санкт-Петербурга», имеется 13 бригад медицинских работников и 13 машин скорой медицинской помощи.

На 20–23 мая 2020 года 35 медицинских работников «ССМП Петродворцового района Санкт-Петербурга» находятся на больничном.

В апреле 2020 года было принято 2820 вызовов, в апреле 2019 года заметно больше — 3358 вызовов.

Приморский район — население 573 024 человек

(1 машина скорой помощи на 18,5 тысяч человек)

В районе 4 отделения скорой помощи при поликлиниках, имеется 31 машина и 31 бригада скорой помощи.

По состоянию на 20–23 мая 2020 года на больничном находилось «не более 15% медицинских работников районных отделений скорой помощи».

В апреле 2019 года было принято 8 830 вызовов, в апреле 2020 года — 7 663 вызова. Разница более чем в тысячу вызовов в «ковидный» год никак не была прокомментирована.

Пушкинский район — население 226 336 человек

(1 машина скорой помощи на 11 900 человек)

«Станция скорой медицинской помощи № 4» располагает 19 (девятнадцатью) бригадами скорой медицинской помощи, сформированными на базе 19 санитарных автомобилей марки «Ford». Отделений скорой медицинской помощи при поликлиниках Пушкинского района не имеется.

«ССМП № 4» с 1 по 30 апреля 2020 приняло 5429 вызовов.

Данных по 2019 году не сообщается. Вопрос о заболевших медиках проигнорирован.

Фрунзенский район — население 386 537 человек

(1 машина скорой помощи на 15 400 человек)

В районе 5 отделений скорой при поликлиниках, машин — 25, ежедневно в смене — 25 бригад.

На 20–23 мая 17 медработников на больничном.

За апрель 2019 принято 7135 вызовов, за апрель 2020 — 7384 вызовов.

Центральный район — население 214 572 человек

(1 бригада скорой помощи на 17 800 человек)

В районе 3 отделения скорой помощи при взрослых поликлиниках, за каждым отделением закреплено 4 бригады скорой помощи, итого — 12. Количество машин не уточняется.

Далее процитируем дословно. «Количество заболевших сотрудников скорой помощи не критично, выбывшие сотрудники замещаются из имеющегося резерва. Резерв создан из персонала учреждений и служб, находящихся в режиме временного простоя.

Учитывая то, что количество вызовов бригад скорой помощи к пациентам с хроническими патологиями уменьшилось, а количество вызовов к инфекционным больным возросло, суммарная нагрузка на бригады скорой помощи увеличилась незначительно, на 10%».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

