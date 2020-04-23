Медштрафбат. В Петербурге на вызовы к зараженным ездят обычные скорые

Несмотря на приказ Минздрава, в Петербурге не стали создавать отдельное подразделение скорой помощи для работы с потенциальными носителями COVID-19. Утром бригада может приехать на пневмонию, а днём - к гипертонику. «Мы участвуем в неконтролируемой цепной реакции», - говорят врачи.

Пока в Петербурге обсуждают массированную атаку коронавируса на стационарную медицину, закрывающего одну больницу за другой, в тревожном ожидании вспышки замерла медицина мобильная. Горздрав оставил структуру скорой помощи в доэпидемическом виде.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/Архив

Рано утром 20 апреля в отделение скорой медицинское помощи при поликлинике № 114 на улице Шаврова позвонили из квартиры на Авиаконструкторов. 51-летний мужчина пожаловался на острую боль в животе. Медики госпитализировали его в Елизаветинскую больницу и поехали на следующий домашний вызов.



Кроме внутреннего кишечно-желудочного кровотечения, мужчине диагностировали пневмонию. Елизаветинская не приспособлена для работы с инфекциями, поэтому пациента поместили в изолятор реанимационного отделения. Это отдельная палата на случай непланового «завоза» петербуржцев с подозрением на COVID-19. «Мы остались единственным на севере города стационаром для оказания экстренной помощи, поэтому вероятность того, что к нам попадут с внебольничной пневмонией, исключать нельзя», - говорят в Елизаветинской. Через два часа мужчина умер. При вскрытии у него взяли анализ на коронавирус. Результаты не готовы. О том, что врачи возили пациента с пневмонией, в отделении скорой узнали от «Фонтанки». «Наша бригада, перевозившая мужчину, будет выходить на линию, пока анализы не подтвердятся лабораторно, - сказали в отделении. - Мы не находимся на карантине, но нас регулярно проверяют. Наши врачи и терапевты поликлиники бесконечно ходят по температурным жильцам, которые не сдавали тест на коронавирус, что тут такого?»

61-летней жительнице Центрального района 4 апреля стало плохо с сердцем. Родственники вызвали скорую. Приехала бригада отделения поликлиники № 39 на Фурштатской улице. Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу. Ей диагностировали пневмонию застойного характера и переправили в Покровскую. Первый тест на коронавирус был отрицательным. 17 апреля женщина умерла. Посмертный анализ показал положительный COVID-19. В отделении СМП 39-й поликлиники «Фонтанке» сообщили, что карантинные мероприятия не проводились, а если у жителей Центрального района нет доверия к бригадам скорой медицинской помощи, контактирующим с зараженными, можно к нам не обращаться, а вызывать, например, «03». Через службу «03» вызовы поступают на Городскую станцию скорой медицинской помощи (ГССМП) (ее бригады ездят на острые заболевания на улицах, производствах, в общественных местах, на несчастные случаи, острые психические расстройства, роды, нарушение нормального течения беременности). После пандемии ее автомобили также ездят на потенциальные COVID, но и прежних обязанностей с них не снимали.

После вспышки коронавируса в России Минздрав утвердил порядок работы медицинских организаций в период пандемии (№ 198н), обязав председателей комитетов здравоохранения в регионах установить перечень специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией. По смыслу приказа, в каждом субъекте должно быть создано специализированное подразделение. К таким бригадам предъявляются жесткие требования: полная экипировка, дезинфекция автомобиля бактерицидным облучателем «в процессе медицинской эвакуации пациента с подозрением на COVID-19», немедленная самодезинфекция бригады после передачи пациента в стационар, немедленное обеззараживание автомобиля на территории стационара, немедленная утилизация средств индивидуальной защиты, повторное обеззараживание автомобиля (не менее 20 минут) после возвращения на станцию скорой помощи. Корреспонденты «Фонтанки» под видом обычных жителей обзвонили отделения при районных поликлиниках и спросили о приказе Минздрава и делении машин на обычные и специализированные. Диспетчеры, мягко говоря, были изумлены.

«У нас все едино. Ну где вы видели специализированную выездную бригаду? Молодцы, что создают такие приказы. А у нас есть средства защиты - беленькие костюмы, маски», - ответили, например, в отделении поликлиники № 21 Московского района. На уровне города ситуация та же. Председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец не устанавливал перечень специализированных выездных бригад скорой помощи, направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией. В пресс-службе комитета это подтвердили в коротком диалоге - на примере ГССМП: - 540 выездных бригад работают по оказанию скорой помощи данной категории пациентов. - Они ездят только на ОРВИ или на все подряд? - Все бригады ГССМП выезжают на ковид. - А на ДТП, уличные драки и так далее тоже они ездят? - Да. Обойти - точнее, своеобразно исполнить - приказ Минздрава петербургскому комитету помогла замена одной формулировки на другую. В федеральной инструкции по инфекционной безопасности медиков говорится о специализированных бригадах, а в инструкции комздрава - о бригадах, выполняющих вызов к пациентам с подозрением на COVID-19. Эта маленькая хитрость позволила распространить инструкцию на все машины скорой помощи, городские и районные.

По рассказам врачей, видимость «специализированности» в ГССМП кое-какая, но все же есть. «Нам выдали противочумный костюм «Кварц-1М», стоит он 9-10 тысяч рублей, - говорит один из медиков. - Установив показания к госпитализации, мы транспортируем пациента в Боткина. Там же нам меняют фильтры, прикрепляемые к маске, обрабатывают костюмы. Потом мы за ними возвращаемся. Гарантийный срок эксплуатации «Кварца» - десять циклов автоклавирования. Но костюмов не хватает. Машину тоже обрабатывают - но только в Боткина. После ковидного пациента может ехать на обычный вызов». Врачам поликлинических скорых повезло меньше. Им выдают одноразовые защитные комбинезоны. По словам наших собеседников, комбинезоны не утилизируются, а сдаются в стирку. «Нам их выдают повторно, - говорит врач одного из отделений скорой помощи Кировского района. - Недавно я вот в таком комбинезоне, с открытыми участками тела, приехал к жильцу с пневмонией. В эпиданамнезе у него был контакт с зараженным COVID. Если вирус подтвердится у нашего пациента, кардинально наша работа не поменяется. Заведующего, наверное, уведомляют, а бригаде максимум предлагают сдать мазки. Нам, как правило, ничего неизвестно о дальнейшей судьбе пациента. Спецобработка транспорта осуществляется после доставки больного в Боткина. Я отвозил пациентов в Введенскую, двадцатую на Гастелло, Святого Георгия - нашу машину не обеззараживали».