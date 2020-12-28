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Правительство: Для решения проблемы бедности России не хватает 700 млрд рублей

России недостает 700 млрд рублей для того, чтобы в стране не было граждан, находящихся за чертой прожиточного минимума. Об этом 28 декабря заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — сказала она в программе Познера (цитата по ТАСС).

Говоря о проблеме, Голикова отметила, что примерно 80% живущих за чертой бедности — семьи с детьми.

Ранее вице-премьер заявила, что для того, чтобы вернуть количество бедных в России хотя бы к уровню 2017 года (почти на 10 млн меньше, чем сейчас), потребуется 9 лет. Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019–2024 годах 15,3 трлн рублей.

В октябре глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что к категории бедных относятся почти 20 млн россиян, или 13,5% населения страны.

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Комментарии (17)

dimas062
РБК: "В России сегодня живет 131 долларовый миллиардер - это люди, чье состояние превышает 1 млрд долларов" - это минимум 131 миллиард долларов, это примерно 10,7 триллионов... это почти 15 раз по 700 млрд. Итого: 131 "друг" прихватили денег что бы 15 раз хватило решить проблемы бедности в России.
Vugluskr
Стоп, стоп, стоп. Гарант недавно сказал, что с бедностью мы успешно боремся, и с каждым годом бедных всё меньше и меньше, так и сказал, мол вспомните, что было в 2000 году, и что сейчас.
Так что: "для того, чтобы вернуть количество бедных в России хотя бы к уровню 2017 года (почти на 10 млн меньше, чем сейчас), потребуется 9 лет", - идёт в разрез с линией партии.
Pilat
Только вот забыла она рассказать, как эти деньги могли бы помочь.
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