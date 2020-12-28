Правительство: Для решения проблемы бедности России не хватает 700 млрд рублей

России недостает 700 млрд рублей для того, чтобы в стране не было граждан, находящихся за чертой прожиточного минимума. Об этом 28 декабря заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — сказала она в программе Познера (цитата по ТАСС).



Говоря о проблеме, Голикова отметила, что примерно 80% живущих за чертой бедности — семьи с детьми.