Правительство: Для решения проблемы бедности России не хватает 700 млрд рублей

России недостает 700 млрд рублей для того, чтобы в стране не было граждан, находящихся за чертой прожиточного минимума. Об этом 28 декабря заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — сказала она в программе Познера (цитата по ТАСС).
Говоря о проблеме, Голикова отметила, что примерно 80% живущих за чертой бедности — семьи с детьми.
Ранее вице-премьер заявила, что для того, чтобы вернуть количество бедных в России хотя бы к уровню 2017 года (почти на 10 млн меньше, чем сейчас), потребуется 9 лет. Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019–2024 годах 15,3 трлн рублей.
В октябре глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что к категории бедных относятся почти 20 млн россиян, или 13,5% населения страны.