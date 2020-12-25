Правительство потратит 15 трлн рублей за пять лет, чтобы снизить уровень бедности в России

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019–2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ», — сообщает Счетная палата.

Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019–2024 годах 15,3 трлн рублей. Об этом говорится в анализе Счетной палаты, который 25 декабря приводит ТАСС .

Как отмечает Счетная палата, в 2014–2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22–26%. «При этом 19–20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими, в общей стоимости этих средств», — следует из текста.



В то же время пандемия коронавируса и «вызванные ею шоки» окажут негативное влияние на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности как в краткосрочном, так в долгосрочном периодах, заключает Счетная палата.



Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.

