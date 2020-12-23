Голикова: Количество бедных в России к 2030 году должно уменьшиться почти на 10 млн человек, до уровня 2017 года

Девять лет закладывает правительство России на снижение уровня бедности до уровня 2017 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года. Это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн человек», — сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря.

«С 2021 года мы изменяем подход к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. <...> Исходя из новой модели, которая нами принята, величина прожиточного минимума на 2021 год составила 11 653 рубля, увеличится по сравнению с прогнозируемой среднегодовой величиной на 2021 год на 3,7%, то есть в эквиваленте прогнозируемой инфляции. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен на уровне 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%», — доложила Голикова, особо подчеркнув, что впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум.