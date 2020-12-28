ФСБ просит расширенные полномочия и новые выплаты, объясняя это участившимися нападениями на объекты органов безопасности

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит существенно расширить свои полномочия, а также добавить новые выплаты для своих сотрудников. Об этом говорится в проекте поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», опубликованном 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.



Как говорится в пояснительной записке к документу, «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц» ФСБ России просит разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Кроме того, предлагается наделить спецслужбы в том числе полномочиями: