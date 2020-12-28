ФСБ просит расширенные полномочия и новые выплаты, объясняя это участившимися нападениями на объекты органов безопасности

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит существенно расширить свои полномочия, а также добавить новые выплаты для своих сотрудников. Об этом говорится в проекте поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», опубликованном 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Как говорится в пояснительной записке к документу, «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц» ФСБ России просит разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Кроме того, предлагается наделить спецслужбы в том числе полномочиями:
- организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности;
- организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности;
- организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности;
- осуществлять в пределах своих полномочий профилактику правонарушений;
- осуществлять деятельность по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере.
Помимо этого, согласно поправкам, президент или правительство РФ смогут устанавливать ежемесячные и иные дополнительные выплаты сотрудникам ФСБ помимо тех, что уже положены по закону. Они будут зависеть «от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».