FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

ФСБ просит расширенные полномочия и новые выплаты, объясняя это участившимися нападениями на объекты органов безопасности

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит существенно расширить свои полномочия, а также добавить новые выплаты для своих сотрудников. Об этом говорится в проекте поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», опубликованном 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке к документу, «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц» ФСБ России просит разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Кроме того, предлагается наделить спецслужбы в том числе полномочиями:

  • организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности;
  • организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности;
  • организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности;
  • осуществлять в пределах своих полномочий профилактику правонарушений;
  • осуществлять деятельность по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере.

Помимо этого, согласно поправкам, президент или правительство РФ смогут устанавливать ежемесячные и иные дополнительные выплаты сотрудникам ФСБ помимо тех, что уже положены по закону. Они будут зависеть «от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Михаил Петров-Водкин
Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация не была бы возможной «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
1. Не было звонка
2. Нет никакого Кудрявцева
3. Навальный тоже не существует
4.Это провокация иностранных спецслужб
rumet
всё они получат, что хотят.. госдура как дрессированная зверушка шурует в колесе: пропишут очередные "закрытые" статьи бюджета - и делов. И вообще, всё что касается депутатов, служилых, опричников - закрыть от глаз, раздать им псевдонимы и номера вместо ФИО во всех публичных реестрах. Уже объявлен приоритетный приём в "силовые" вузы детей "орагнов". Осталось узаконить сословия каким-нибудь секретным циркуляром и проголосовать за отмену конституции - на пнях и лавочках (99%))
И заживём! В тотальной безопасности.
Postman
Закрепить законодательно право ФСБ на стирку чужих трусов
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний