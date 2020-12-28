Год невзгод

СМИ публикуют расчеты, согласно которым уходящий год станет рекордным по приросту смертности как минимум за 27 лет, а возможно, и за 73 года. Избыточная смертность за год составит от 310 до 360 тыс. человек, что сопоставимо с населением Вологды или Архангельска. Прирост умерших составит около 16%. Выше он был только в голод 1947 года (+ 37,2%) и в 1993 году (+17,8%), когда население в массе своей не справилось со стрессом краха социалистического образа жизни.

Впрочем, его возвращение не исключено. Имею в виду недавний приступ борьбы с ценами. Точнее, с их ростом. После критики со стороны президента РФ премьер Мишустин подписал 15 декабря постановление, согласно которому устанавливаются предельные цены на подсолнечное масло и сахар, а с целью противодействия подорожанию хлеба вводятся пошлина и квота на экспорт зерна. Поспешив оказаться впереди паровоза, производители и ретейл подписали под бдительным оком Минсельхоза и Минпромторга соглашение об ограничении цен: литр подсолнечного масла в опте не будет дороже 95 руб., килограмм сахара — не дороже 36 рублей.



Подсуетилась и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), объявив о том, что установят нулевую торговую наценку на 7 товаров (макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко). Речь идет о семи товарах «первой цены» в этих категориях, то есть самых дешевых.

Возьмем подсолнечное масло. В этом году семян подсолнуха собрано на 15% меньше, чем в прошлом. Во многом благодаря отсутствию сезонных рабочих. А их заменителям на рынке труда приходится больше платить. Остальные компоненты издержек тоже не снизились в цене. И главное — экспорт семян вырос в 2,4 раза: удешевление рубля сделало его куда более выгодным, чем год назад. Это специально для тех, кто заявляет: а мне на упавший рубль плевать, я по заграницам не шатаюсь.

Административный контроль за ценами имеет следующие возможные последствия: а) дефицит (нехватку товаров), в чем еще до всяких ковидов временами убеждались покупатели, так называемых ЖВНЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов); б) уход фирм с рынка, а следовательно, снижение конкуренции и разнообразия выбора для потребителя; в) перекрестное субсидирование (это как раз для «Перекрестка» и пр.), когда нулевая торговая наценка на одни товары компенсируется ее повышением на другие; д) снижение качества товаров (больше пальмового масла в твороге и крахмала в колбасе).



У меня, кстати, есть самый эффективный рецепт снижения цен на продовольствие. Контрсанкции отменить не пробовали? Впрочем, понимаю, что это из раздела фантастики: нашу гордость на снижение цен не обмениваем. Напротив, будем гордиться еще до конца 2021 года. Если же «повезет», то возможно, что и до 2036 года.

Вот и стали мы за год бедней. Год назад евро стоил 70 руб., сейчас не менее 90 руб. Примерно 78% нынешний рубль от того в евро весит. Средняя заработная плата в Петербурге, по последним данным, 67 тыс. рублей. Год назад это было бы почти 1000 евро. Сегодня это 744 евро. Почти вдвое меньше, чем в Эстонии (1441 евро). Средний размер назначенной месячной пенсии в Санкт-Петербурге — 16 543 руб. Год назад это было бы 236 евро, сейчас 184 евро. В Эстонии в III квартале средняя пенсия по возрасту — 530 евро, или в 2,9 раза выше. Специально для тех, кто будет кричать, что у них там и цены выше. По каким-то товарам — да (бензин, например), но а так... спросите ивангородцев, которые до закрытия границы чуть ли не каждую неделю ходили по мосту за продуктами в Нарву.



Теперь о второй волне приступа бешенства у принтера. Политические запреты — это отдельная песня. Однако среди них затесался весьма любопытный закон, который можно отнести к основанию для экономических репрессий. Называется он издевательски: «О комплексном развитии территорий». Согласно законопроекту, помимо ветхого и аварийного жилья в программу реновации можно будет включать и неаварийные дома, если у них износилась крыша или фундамент и если капитальный ремонт дома дорог и нецелесообразен. Для принятия решения достаточно голосов 2/3 собственников (а точнее, еще хуже — участников голосования). Теоретически и двое из трех собственников квартир в многоквартирном доме смогут определить его судьбу. Зная, как организуются и проводятся такие собрания собственников, можно считать, что решение будет принимать заинтересованная в сносе домов сторона без особого противодействия.

В качестве компенсации обещают предоставить «равнозначное или равноценное жилье» или денежное возмещение. Тут каждое слово — ловушка. В чем различие между равноценным и равнозначным? По какой цене будет предоставляться денежное возмещение? Кто оценщик? И т.д. и т.п. Юристы говорят, что принимаемый закон еще хуже московского закона о реновации. Ноги у него растут из Сочи — от соответствующего закона локального действия, принятого в период подготовки Олимпиады-2014. Если же собственник жилья в течение 45 дней не поддался шантажу и не подписал договор о предоставлении ему возмещения или новой квартиры, его могут обязать к переселению через суд.



В России собственность становится все более и более условной, не защищенной от государственного произвола. Никто уже не удивляется посадке бизнесменов. Вот только что арестован Павел Масловский — основатель золотодобывающей компании «Петропавловск». Вменяется хищение средств компании «Покровский рудник» в форме покупки недвижимости по завышенной цене. Потерпевшей стороны в деле нет. Происходит все это на фоне внутрикорпоративного конфликта. Но что нам всякие там масловские и ему подобные, когда и до квартир уже добрались.

Квартиры стали собственностью де факто задолго до того, как они были переданы в собственность де юре в 1990-е годы. И при социализме люди смотрели на них как на свое личное имущество. Существовал огромный полутеневой рынок квартир. Поэтому их приватизация не вызвала никакого неприятия. Теперь же власть старается исправить ошибку и уничтожить права независимых владельцев, ежели они начинают расходиться с аппетитами близких к ней застройщиков.

«А обрадовать-то чем есть?» — спросит не желающий портить новогоднее настроение читатель. Есть! Азербайджанские томаты для начала запретили. Южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка совместно угрожали здоровью наших очень ценимых граждан. Но вскоре разрешили. Видимо, моль и плодожорка передумали вредить. Что там относительно запрета на ввоз из Турции, Армении и частично Узбекистана, пока не ясно. Импорт турецких томатов квотируется, и за этот год вся квота выбрана. Так что на ценах этот запрет не очень отразится. Тоже маленькая радость.

