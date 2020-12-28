Двое силовиков погибли при нападении в Грозном

В столице Чечни было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов.



«По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов», — сообщает 28 декабря ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе перестрелки был ликвидирован один нападавший.

При этом «Интерфакс» сообщает, что ЧП произошло на улице Мира. Неизвестные применили автоматическое оружие. Другой источник ТАСС указал, что вооруженный человек совершил нападение на проспекте Путина. Место происшествия сейчас оцеплено.