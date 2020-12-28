FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

За отказ работать сверх нормы начальник российской компании выстрелил в сотрудника

Начальник одной из московских компаний избил своего сотрудника и выстрелил в него из газового пистолета. Причиной стал рабочий вопрос — мужчина отказался остаться на работе после рабочей смены в выходной день.

Как сообщает 28 декабря ТАСС, инцидент произошёл недалеко от здания организации у МКАД. «27 декабря от рабочего одной из организаций поступило заявление, что его начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день», — цитирует агентство слова источника.

Раненый сотрудник обратился в больницу. У него зафиксировали химический ожог глаз и перелом носа. Полиция ведёт проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
повесить урода на столбе, и делу конец, и пусть висит пока птицы не склюют/
***_555
В последнее время много новостей про неадекватов с оружием.
Cashmare
а что за контора-то? по розливу условно-коньячной продукции или типа того?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний