За отказ работать сверх нормы начальник российской компании выстрелил в сотрудника

Начальник одной из московских компаний избил своего сотрудника и выстрелил в него из газового пистолета. Причиной стал рабочий вопрос — мужчина отказался остаться на работе после рабочей смены в выходной день.



Как сообщает 28 декабря ТАСС, инцидент произошёл недалеко от здания организации у МКАД. «27 декабря от рабочего одной из организаций поступило заявление, что его начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день», — цитирует агентство слова источника.

