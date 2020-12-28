FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Врачи дали советы, что делать с деньгами перед тем, как дарить их на Новый год

Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через сотни тысяч рук, они становятся настоящим рассадником микробов. Но способ сделать их чище есть.

Как сообщает 28 декабря РИА Новости, по мнению специалистов, убить вирус на купюрах можно, оставив их на несколько часов при температуре ниже нуля, например на балконе. Вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твёрдых поверхностях и в тёплой влажной среде.

Самая оптимальная температура для коронавируса — 4–10 градусов тепла, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. «Коронавирус живет там, где влажно и умеренная температура — жару он не любит. Ему будет намного лучше в местах, где нет сквозняка и вентиляции. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет», — пояснила Малинникова. По её словам, на купюрах коронавирус сохраняется, если на них чихнуть, но при этом если любые предметы (деньги, упаковка или яблоко), «будучи загрязненными, полежали несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается, и инфицирующая доза становится меньше, и в итоге вирус гибнет».

Коронавирус очень чувствителен к холоду, отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Даже минимальный минус способен убить вирус в течение часа, а если мороз будет около 10 градусов, то хватит и минуты. «Если купюры — можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло, и подарок не перешел кому-то по наследству», — сказал Жемчугов.

По данным Университета Хопкинса на утро 28 декабря мск, COVID-19 по всему миру заболели 80,7 миллиона человек, умерли от него 1,76 миллиона человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

srw1956
а самый лучший способ - закопать денежки на поле чудес под деревом
Cashmare
да вообще каждый день так делаю: выношу купюры на балкон и придавливаю камешком, просто хлебом не корми - дай купюры камешком придавить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний