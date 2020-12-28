Врачи дали советы, что делать с деньгами перед тем, как дарить их на Новый год

Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через сотни тысяч рук, они становятся настоящим рассадником микробов. Но способ сделать их чище есть.

Как сообщает 28 декабря РИА Новости, по мнению специалистов, убить вирус на купюрах можно, оставив их на несколько часов при температуре ниже нуля, например на балконе. Вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твёрдых поверхностях и в тёплой влажной среде.

Самая оптимальная температура для коронавируса — 4–10 градусов тепла, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. «Коронавирус живет там, где влажно и умеренная температура — жару он не любит. Ему будет намного лучше в местах, где нет сквозняка и вентиляции. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет», — пояснила Малинникова. По её словам, на купюрах коронавирус сохраняется, если на них чихнуть, но при этом если любые предметы (деньги, упаковка или яблоко), «будучи загрязненными, полежали несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается, и инфицирующая доза становится меньше, и в итоге вирус гибнет».