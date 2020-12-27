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Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых 27 декабря НАСА.

В среду экипаж сообщал, что давление, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля «Звезда», чтобы проверить герметичность. Через 18 часов он снова открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за это время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В «Роскосмосе» сообщили РИА «Новости», что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-16» на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил РИА «Новости», что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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