Песков: Владимир Путин проведет праздники за работой

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем режиме, однако каких-то крупных мероприятий не планируется. Об этом 27 декабря РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — рассказал Песков, добавив, что участие главы государства в больших мероприятиях не планируется.

Не будет в этом году и уже ставшей традиционной встречи президента с представителями бизнес-сообщества.