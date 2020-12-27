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Песков: Владимир Путин проведет праздники за работой

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем режиме, однако каких-то крупных мероприятий не планируется. Об этом 27 декабря РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — рассказал Песков, добавив, что участие главы государства в больших мероприятиях не планируется.

Не будет в этом году и уже ставшей традиционной встречи президента с представителями бизнес-сообщества.

«Это не значит, что диалога с бизнесом нет, — добавил Песков. — Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), ТПП (Торгово-промышленная палата) и так далее».

Правительство также будет работать в праздники.

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Комментарии (7)

OldObyvatel
Грязные трусы будет отстирывать?
Sibir_5e4d67bbb7aea
— И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!
— Марго, вы единственный человек, который меня понимает.
Piter Russo
Да привейте уже его от ковида. А то зачахнет в работе по праздникам один.
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