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«Умаляет значение подвига при защите Отечества». Завод-банкрот потребовал у города назад свой танк, но историческое наследие не продается

Конкурсный управляющий АО «85 ремонтный завод» Сергей Богданов обжаловал решение областного арбитражного суда, который отказал ему в возвращении предприятию-банкроту танка Т-34. Власти Брянска выставили технику в сквере А. А. Морозова на радость горожанам.

Как стало известно 26 декабря, решение суда было обжаловано накануне. Завод по договору хранения с экспонированием передал Бежицкой районной администрации Брянска 296 исторических объектов, включая знамена, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, модели и макеты военной техники, в том числе танка Т-34.

Фото: фото с сайта bga32.ru

После этого завод был признан банкротом и в июне 2019 года вступил в конкурсное производство. Конкурсный управляющий от имени предприятия потребовал от администрации вернуть имущество назад, чтобы включить его в конкурсную массу, реализовать на торгах и вернуть долги кредиторам завода.

Суд указал на то, что предметы экспонирования являются историческим наследием, доступ к которому должны иметь все желающие. При этом территория завода и его музей сейчас закрыты для посещения и проведения экскурсий. Поэтому суд решил, что требование «не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества».

Упорный управляющий не сдался и подал апелляцию.

Фото: фото с сайта bga32.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

264736891
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо........................
baffi
обычно психологи от казаков прежними методами достаточно успешно залечивают те места у людей, где у них такие идеи рождаются.
Skazochny
В хорошем состоянии танк такой где-то от 250 тыров ойро
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