Конкурсный управляющий АО «85 ремонтный завод» Сергей Богданов обжаловал решение областного арбитражного суда, который отказал ему в возвращении предприятию-банкроту танка Т-34. Власти Брянска выставили технику в сквере
Как стало известно 26 декабря, решение суда было обжаловано накануне. Завод по договору хранения с экспонированием передал Бежицкой районной администрации Брянска 296 исторических объектов, включая знамена, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, модели и макеты военной техники, в том числе танка Т-34.
После этого завод был признан банкротом и в июне 2019 года вступил в конкурсное производство. Конкурсный управляющий от имени предприятия потребовал от администрации вернуть имущество назад, чтобы включить его в конкурсную массу, реализовать на торгах и вернуть долги кредиторам завода.
Суд указал на то, что предметы экспонирования являются историческим наследием, доступ к которому должны иметь все желающие. При этом территория завода и его музей сейчас закрыты для посещения и проведения экскурсий. Поэтому суд решил, что требование «не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества».
Упорный управляющий не сдался и подал апелляцию.